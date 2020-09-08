ما بعد كورونا.. دراسة تكشف ظهور مشاكل فى الرئة لدى المتعافين.. ومعرفة هذه الأعراض تمكنك من النجاة

- المتعافون من كورونا يعانون من تلف الرئة

- اعراض تلف الرئة تتشابه مع اعراض سرطان الرئة

- الام الكتف الظهر من الأعراض الأولية لسرطان الرئة





لا يقف خطر فيروس كورونا عند التعافى منه، فقد اثبتت العديد من الابحاث انه مازال البعض يعانى من أعراضه أو جزء منها بعد الشفاء وأحدثها، ما كشفته الدراسة السويدية الجديدة أن العديد من مرضى فيروس كورونا المتعافين يمكن أن يتعرضوا لتلف في كشفته الدراسة السويدية الجديدة أن العديد من مرضى فيروس كورونا المتعافين يمكن أن يتعرضوا لتلف في الرئة بعد أشهر من الإصابة بل والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

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ووفقا لما ذكره موقع "BGR" فإن هذا الجانب من فيروس كورونا لا يتم إلقاء الضوء الكافي عليه حيث لا يتحدث كثيرون عن الأعراض التى يعانى منها المريض بعد التعافي وهى أكثر المؤشرات رعبا.





أجرى الدراسة باحثون نمساويون ( عبر The Guardian ) بتتبع عشرات المرضى الذين عانوا في مرحلة ما من أعراض فيروس كورونا التي كانت شديدة بما يكفي لتبرير دخول المستشفى. ووجدت الدراسة أن 88٪ من هؤلاء المرضى ظهرت عليهم علامات تلف الرئة بعد شهور من شفائهم.









وبينت النتائج أنه بعد مرور ستة أسابيع من مغادرة المستشفى ، لا يزال 88٪ من المرضى تظهر عليهم علامات تلف الرئة في الأشعة المقطعية - مثل البقع التي تشبه الزجاج الأرضي - بينما كان 47٪ من المرضى يعانون من ضيق التنفس. في 12 أسبوعًا ، كانت هذه الأرقام 56٪ و 39٪ على التوالي، و كان معظم مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حادة من الرجال الأكبر سنًا الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا وهى نفس النتائج التى توصلت لها الدراسات السابقة.





الأعراض التي يمكن أن تستمر في إصابة الناجين من فيروس كورونا تكون شديدة في بعض الأحيان ، لكن لا يتحدث عدد كافٍ من الناس عن هذا الجانب من المرض، ومن اخطر الاعراض المستمرة مع المتعافين من كورونا هى سرطان الرئة ومشاكل القلب.





يذكر أن اعراض تلف الرئة ، هى: ضيق فى التنفس، و السعال خاصة الجاف، الإرهاق، وآلام العضلات والمفاصل، و فقدان الوَزن بدون سبب، و وجود مشاكل فى الأطراف. السعال خاصة الجاف، الإرهاق،





اعراض سرطان الرئة

عرض موقع " برايت سايد " اهم 5 اعراض تشير إلى وجود مشاكل محتملة فى الرئة





آلام الظهر والكتف

آلام الظهر والكتف أو حتى الصدر يمكن أن تشير إلى بداية سرطان الرئة الذي إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة فمن المحتمل جدًا علاجه والشفاء منها ولكن للأسف هذا العرض لا يظهر فى جميع الحالات. إذا كان هذا الألم أقوى واستمر لفترة أطول من آلام الظهر المعتادة ، أو إذا كنت تعاني منه كثيرًا ، فقد يكون الذهاب إلى الطبيب فكرة جيدة.





السعال

يخبرنا السعال بالإصابة بمشاكل صحية كثيرة مثل نزلات البرد ، ولكنه قد يكون أيضًا أحد أعراض الأمراض المزمنة ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة كيفية التمييز بين أنواع السعال المختلفة. قد يكون السعال الحاد وشبه الحاد من علامات الإصابة بسرطان الرئة ، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى مثل سعال الدم.





ضيق في التنفس

ينشأ ضيق التنفس بسبب أمراض القلب أو الرئة ، مثل الربو أو الحساسية، و إذا كنت تعاني من هذا ، فمن الجيد تغيير بيئتك ومحاولة الخروج من المدينة لفترة أو تجربة روتين تمرين أكثر كفاءة إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس في كثير من الأحيان فلابد أن تتصل بالطبيب.





اصفرار العين والجلد

يمكن التخلص منها بسهولة فى بعض الاحيان، لكنها مهمة للغاية لأنها مؤشر واضح على مشاكل الكبد التي يمكن أن يسببها سرطان الرئة. اليرقان هو حالة تحول لون بشرتك إلى اللون الأصفر ويصيب الجزء الأبيض من عينك فيحوله إلى اللون الأصفر الباهت وفي الأمراض الحادة إلى الأصفر الداكن.





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