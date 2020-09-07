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توك شو

أحمد موسى يوجه التحيةعلى الهواء للمشاركين في هاشتاج لدعم السيسي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:14 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن الهاشتاج الذي اطلقه «كلنا معاك يا بطل»، لدعم الرئيس السيسي أصبح رقم واحد على مواقع التوصل الاجتماعي تويتر. 

وأكد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الجماعة الارهابية تسعى الي الانتقام من الشعب المصري، بسبب خروجه عليهم ودعم القوات المسلحة في 30 يونيو.

وسخر موسى من دعوات الإرهابية للمصريين للنزول الي الشوارع لاسقاط الدولة المصرية، منوها أن المصريين على قدر كبير من الوعي والحكمة التي تجعها تقف خلف قيادتهم.


وقال موسى: « شكرا للمصريين اللي شاركوا في الترند كلنا معاك يا بطل، قبلة لكل واطني ومصري شارك في الهاشتاج». 
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