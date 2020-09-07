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رياضة

جيمس رودريجيز يرحل عن ريال مدريد وينتقل لـ إيفرتون.. رسميًا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:13 م
جيمس رودريجيز
جيمس رودريجيز
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إسماعيل محمود
وقع الكولومبي جيمس رودريجيز، رسميًا على عقود انتقاله لصفوف نادي إيفرتون الإنجليزي، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

وأعلن النادي الإنجليزي عن تعاقده مع جيمس لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لعام إضافي، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

وعبر جيمس عن سعادته بالانتقال لنادي إيفرتون، مؤكدًا استعداده لمساعدة الفريق على الفوز في قادم البطولات.

ولم يتم الكشف عن القيمة المادية للصفقة، لكن التقارير تشير إلى أنها حسمت مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن جيمس رودريجيز لعب لنادي ريال مدريد منذ عام 2014، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.
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