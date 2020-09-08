تسهيلات كبيرة.. تصحيح مسار مخالفات البناء في شمال سيناء



ومن جانبه .. أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، انه يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً.



وأشار الى إقبال المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.



وقال إنه على رؤساء مجالس المدن حصر جميع المخالفات وطلبات التصالح والالتزام بسداد رسم الجدية .. مع تحديد نوع المخالفة وعرضها يوما بيوم حتى يمكن اتخاذ اللازم واخطار وزارة التنمية المحلية بها ، وأن يتم استخدام الدقة تجاه كل مخالفة .



وأعلن عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد عن قيام الادارات الهندسية فى مجالس المدن بتشكيل لجان لتحديد أنواع مخالفات البناء وفحص الرخص على أرض الواقع وحصر المخالفات وتحديد أنواعها .



واشار إلى انه ضم مهندسى وفنيى مديريتى الطرق والاسكان الى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام الى مجموعة العمل بمجلس المدينة .



وطالب البدرى بمراعاة الدقة فى تجميع البيانات التى تتم عن طريق مجالس المدن لانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.





اقرا ايضا:

محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر







وطالب البدرى بمراعاة الدقة فى تجميع البيانات التى تتم عن طريق مجالس المدن لانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.اقرا ايضا:

وجه الخولى رؤساء مجالس المدن الى مراجعة جميع رخص البناء وحصر جميع المخالفات على أرض الواقع من خلال فرق عمل يتم تشكيلها فى مجالس المدن للعمل على مدار اليوم .