المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تدرس إصدار حوافز جديدة



أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جهود الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير عوامل النجاح للاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية منها توفير المرافق وتجهيزها بشكل جيد، حيث تم ربط المنطقة بشبكة طرق داخلية وإقليمية، وذلك من خلال شبكة طرق داخلية وربط مقرر مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وهو ما يجعلها مركزا محليا وإقليميا، كما تضم المنطقة الاقتصادية مجموعة من المطارات القريبة، وهو ما يسهل من الاستثمارات بالمناطق، وبالنسبة للموانئ تتميز موانئ المنطقة بالتنوع في الفرص الاستثمارية، ضاربًا المثل بميناء شرق بورسعيد ، وهو من أهم أكبر الموانئ في المنطقة، وتم تجهيزه وبناؤه بشكل قادر على استيعاب السفن الضخمة، ونستهدف جذب صناعات محددة بالمنطقة الصناعية الملحقة بالميناء، خاصة الصناعات التكميلية.





وقال زكي، خلال منتدى الاستثمار المصرى البحرينى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الثلاثاء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من المزايا التنافسية، التي يعمل على تحسين وحسن تطبيقها، حيث يجري إجراء تحول رقمي كامل في خدمات الهيئة، وتطبيق أعلى جودة في تقديم مزايا الهيئة، لافتًا إلى عدد من المزايا التنافسية للمنطقة بالنسبة للصناعات القائمة على التصدير للخارج، منها تمتعها بإعفاءات ضريبية وجمركية، وحوافز لرأس المال المدفوع، علاوة على حزمة جيدة من الحوافز المالية.









اقرأ أيضا:





وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضعت استراتيجية لخطة قصيرة الأجل حتى عام 2025، وتضم 5 معايير، وذلك بعد تجهيز المنطقة بالمرافق خلال الفترة الماضية وهي؛ أولًا جاهزية منظومة الاستثمار، حيث أكد أن المتعاملين مع المنطقة سيشعرون بتغيير كامل في التعامل مع الهيئة خلال الفترة المقلية، والمعيار الثاني هو تعديلات تنظيمية وقانونية لجعلها أكثر ديناميكية.









ونوه في هذا الصدد إلى أن هناك حزمة جديدة من الحوافز غير الضريبية، ستتم مناقشتها مع مجلس إدارة المنطقة بعد هذا الاجتماع، والمعيار الثالث هو خدمات مالية مستقلة ومميزة وسيكون هناك أثر مباشر لهذه الخدمات على الاستثمار في المنطقة، والمعيار الرابع هو توفير مختلف الخدمات للمنطقة، حيث نتعاون مع الدولة لتوفير جميع الاحتياجات للمصدرين والمصنعين، مع المحافظة على التنافسية في المنطقة، خاصة وأن أسعار الخدمات بالمنطقة جيدة مقارنة بالمناطق المماثلة إقليميًا.





وأكد "زكي" أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وضعت أولوية للاستثمار بقطاعات محددة مثل الزراعة ومواد البناء وصب وتشكيل المعادن والتكنولوجيا واللوجستيات وتموين السفن والمنسوجات من ضمن 25 قطاعا كانت مخططة منذ سنوات، وكلها لديها فرص جيدة للاستثمارات.









وتابع: "نعد ورقة عمل بكل قطاع لعرضها على المستثمرين بما يحقق العائد على الدولة والمستثمرين معًا"، مطالبًا بإعداد زيارة لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين للمنطقة الاقتصادية للتعرف على جميع المشروعات عن قرب.