الزمالك وبيراميدز يرفضان تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لصدي البلد عن تفاصيل اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية عبر فيديو كونفرنس مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
يأتي هذا بشأن تحديد مواعيد الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولتين.
وأشار المصدر أن الاجتماع شهد رفض ناديي الزمالك وبيراميدز تأجيل المباريات المقبلة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.
وشدد المصدر على أن الأهلي والوداد والرجاء المغربيين رحبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال المتبقية في البطولة.
وأكمل المصدر حديثه أن باقي الأندية المشاركة مع بيراميدز في الكونفدرالية وهي نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب وحوريا كوناكري الغيني رحبوا أيضا بتأجيل المباريات.
وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب حاليا في الاتحاد الأفريقي هو تأجيل المباريات لشهر أكتوبر المقبل على أن يصدر القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.