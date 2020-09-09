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اقتصاد

رئيس بنك القاهرة: ملتزمون بتعليمات «المركزي» عن مبادرة تأجيل الأقساط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
قروض
قروض
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محمد يحيى
قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، إن قرار مد مهلة تأجيل أقساط القروض للأشخاص الاعتبارية والطبيعية من عدمه؛ هو اختصاص البنك المركزي المصري، بصفته الجهة المسئولة عن البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وأوضح "فايد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سواء صدر قرار من البنك المركزي في ذلك الشأن، أو لم يصدر؛ فإن البنوك ستلتزم بكل التعليمات في هذا الخصوص؛ نظرا لأنه يتعلق بالتيسير على العملاء.




وأضاف أن بنك القاهرة ملتزم بجميع القواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري؛ باعتبارها منظمة لعمليات سير العمل داخل البنوك.


ومن المقرر انتهاء مهلة البنك المركزي، يوم الثلاثاء المقبل، بعد انقضاء المدة الزمنية لتأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية على الأفراد والشركات، والصادرة للبنوك في 16 مارس الماضي؛ لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات الاستباقية للتيسير على عملاء البنوك في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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