رئيس بنك القاهرة: ملتزمون بتعليمات «المركزي» عن مبادرة تأجيل الأقساط









، أنه سواء صدر قرار من البنك المركزي في ذلك الشأن ، أو لم يصدر؛ فإن البنوك ستلتزم بكل التعليمات في هذا الخصوص؛ نظرا لأنه يتعلق بالتيسير على العملا ء. وأوضح "فايد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"

















وأضاف أن بنك القاهرة ملتزم بجميع القواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري ؛ باعتبارها منظمة لعمليات سير العمل داخل البنوك.









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ومن المقرر انتهاء مهلة البنك المركزي، يوم الثلاثاء المقبل، بعد انقضاء المدة الزمنية لتأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية على الأفراد والشركاتوالصادرة للبنوك في 16 مارس الماضي؛ لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات الاستباقية للتيسير على عملاء البنوك في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.