بعد 14 عاما.. وقف عرض مسلسل keeping up with kardashians

برسالة مؤثرة، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن وقف عرض مسلسل keeping up with kardashians ،بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرضه بمواسم مختلفة. ،بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرضه بمواسم مختلفة.





وقالت كيم كارداشيان:" اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعًا ل"كيب أب ويز ذا كارداشيانز أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية".





وتابعت قائلة إن "هذا مسلسل جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دورًا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد".





يشار إلى أن الموسم الاخير من المسلسل الواقعي keeping up with kardashians سيعرض في 2021.



