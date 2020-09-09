AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توافد الناخبين على لجان مجلس الشيوخ للتصويت بثاني أيام الإعادة.. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
توافد الناخبين على
توافد الناخبين على اللجان الإنتخابية بسوهاج
Advertisements
قسم المحافظات
بدأ صباح اليوم الأربعاء، ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، توافد أهالي محافظة سوهاج، على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك وسط حرصًا شديدًا من المواطنين على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، تفاديًا لعدوى فيروس كورونا المُستجد.

كما يرتدي مواطنو المحافظات الكمامات ، مع الاحتفاظ بسائل الكحول لغسل أيديهم به عقب لمس أي شئ باللجان الإنتخابية، للحفاظ على أمن وسلامة أنفسهم وذويهم.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أعلن تفعيل غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لمُتابعة جولة الإعادة بانتهابات مجلس الشيوخ 2020.

ومن الجدير بالذكر أن المقار الانتخابية بمحافظة سوهاج والبالغ عددها 698 مقر إنتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز الإقليم قد فُتحت صباح يوم أمس الثلاثاء، لإستقبال 3 مليون و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ والمُقرر إجرائها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وذلك في المواعيد المُحددة لاجراء عملية التصويت وهي يومي 8 و9 من سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.
توافد الناخبين على لجان مجلس الشيوخ للتصويت بثاني أيام الإعادة.. صور
توافد الناخبين على لجان مجلس الشيوخ للتصويت بثاني أيام الإعادة.. صور
توافد الناخبين على لجان مجلس الشيوخ للتصويت بثاني أيام الإعادة.. صور
توافد الناخبين على لجان مجلس الشيوخ للتصويت بثاني أيام الإعادة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول أيام التصويت في انتخابات الشيوخ.. المحافظون يدلون بأصواتهم ومفتي الجمهورية في البحيرة.. وكبار السن والسيدات يتصدرن المشهد والطفطف لنقل الناخبين في دمياط والوادى الجديد

توافد الناخبين على مجمع المدارس بدائرة العمرانية

105 سيارات إسعاف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020 بسوهاج

تأمينات مكثفة لمقار انتخابات الشيوخ بسوهاج.. والناخبون يلتزمون بالكمامات

محافظ المنوفية: فتح كافة اللجان وبدء توافد الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

كبار السن يتصدرون الفترة الصباحية من انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. صور

ترشيحاتنا

تخلص منها.. 6 أشياء يجب عليك فعلها على واتساب لتجنب المضايقات

حياة أو موت.. اتحاد جدة يحاول تجنب الهبوط من الدوري السعودي أمام العدالة

بعد إصابة أحد المشاركين بها.. آسترازينيكا تعلق التجارب السريرية للقاح كورونا "فيديو"

40 صنفًا مختلفًا .. أطعمة تقوي المناعة دون شراء فيتامينات

استغل ضعفها.. مسعف يغتصب فتاة هندية مصابة بـ كورونا أثناء نقلها للمستشفى

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

AdvertisementS

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

غدا.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

سعيًا وراء رفاهيتها.. أم تترك طفلها بمفرده بدون طعام لـ 3 أيام في ظروف قاسية

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه