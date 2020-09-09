توافد الناخبين على لجان مجلس الشيوخ للتصويت بثاني أيام الإعادة.. صور

بدأ صباح اليوم الأربعاء، ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، توافد أهالي محافظة سوهاج، على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.





جاء ذلك وسط حرصًا شديدًا من المواطنين على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، تفاديًا لعدوى فيروس كورونا المُستجد.





كما يرتدي مواطنو المحافظات الكمامات ، مع الاحتفاظ بسائل الكحول لغسل أيديهم به عقب لمس أي شئ باللجان الإنتخابية، للحفاظ على أمن وسلامة أنفسهم وذويهم.





وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أعلن تفعيل غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لمُتابعة جولة الإعادة بانتهابات مجلس الشيوخ 2020.





ومن الجدير بالذكر أن المقار الانتخابية بمحافظة سوهاج والبالغ عددها 698 مقر إنتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز الإقليم قد فُتحت صباح يوم أمس الثلاثاء، لإستقبال 3 مليون و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ والمُقرر إجرائها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.





وذلك في المواعيد المُحددة لاجراء عملية التصويت وهي يومي 8 و9 من سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.