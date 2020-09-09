تجديد تعيين سعد مكى وكيلا لوزارة الصحة بالدقهلية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٨١٨ لسنة ٢٠٢٠بشأن تجديد تعيين الدكتور سعد مكى وكيلا لوزارة الصحه والسكان بالدقهلية.
فيما شمل قرار رئيس الوزارء انه يعين الدكتور سعد عبد اللطيف مكى مديرا لمديرية الصحه والسكان بالدقهلية بالمستوى الوظيفى العالية حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقرره لانتهاء مدة خدمته في ١٠ أبريل ٢٠٢١.
يذكر ان الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان كانت قد أصدرت في أبريل من العام الماضى القرار رقم 237 لسنة 2019 بتجديد ندب الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة عام.