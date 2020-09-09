تجديد تعيين سعد مكى وكيلا لوزارة الصحة بالدقهلية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٨١٨ لسنة ٢٠٢٠بشأن تجديد تعيين الدكتور سعد مكى وكيلا لوزارة الصحه والسكان بالدقهلية.





فيما شمل قرار رئيس الوزارء انه يعين الدكتور سعد عبد اللطيف مكى مديرا لمديرية الصحه والسكان بالدقهلية بالمستوى الوظيفى العالية حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقرره لانتهاء مدة خدمته في ١٠ أبريل ٢٠٢١.



