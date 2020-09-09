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تعليم

لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على أقسام وتخصصات تربية نوعية القاهرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم

يسعى العديد من طلاب العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، من حملة الشهادات الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ، لدراسة العديد من التخصصات والمجالات الجديدة مثل علوم الاعلام والتربية الفنية والموسيقية .


ويستعرض "صدى البلد" الاقسام والتخصصات الموجودة بالكلية كالاتى :-

- قسم الاعلام التربوي :

 يعمل هذا القسم على تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع مختلف وسائل الإعلام، وإكسابه الخبرة والمعرفة العلمية التي تؤهله للعمل في مجالات الصحافة والإذاعة المدرسية والمسرح المدرسي وكيفية العمل على رعاية هذه المجالات وتطويرها في المدرسة بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية

وتشمل مقررات هذا القسم ( نشأة وسائل الإعلام وتطورها، الإعلام والتنمية، التحرير الصحفي، الترجمة الإعلامية، الرأي العام، التصوير الإعلامي، الإضاءة والديكور المسرحي. تخطيط الإعلام التربوي، الدراما والنقد وغيرها )

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- قسم التربية الفنية :

 وهو القسم المعني بإعداد معلم التربية الفنية ، ويسعى هذا القسم إلى إعداد معلم متميز مبدع، يواكب المتغيرات العالمية والمحلية بحيث يكون لديه الخبرات الكافية التي تتطلبها نظم الجودة العالمية مما يمكنه من المنافسة في سوق العمل على المستوى الدولي والمحلي ليس هذا فقط بل أن التخصصات التي يدرسها الطالب داخل برنامج التربية الفنية تتيح له فرص العمل في مجالات متعددة وليس مجال التدريس فقط ، بالإضافة إلى إمكانية استفادته من دراسته لهذه التخصصات فى عمل مشاريع خاصة أو مشروعات صغيرة.

- قسم التربية الموسيقية :

ويشمل دراسة الالات الموسيقية ويضم الطلاب الراغبين في دراسة علوم الموسيقى

- قسم العلوم التربوية والنفسية .

وتسعى الكلية لإعداد معلم نوعي في مجالات التربية الفنية، التربية الموسيقية والإعلام التربوي لمرحلة التعليم قبل الجامعي وإعداد وتحديث البرامج والخطط الدراسية بما يتوافق مع رسالة ورؤية الكلية والجامعة في ضوء معايير أكاديمية متميزة في مجال التعليم النوعي بما يواكب التقدم التكنولوجي الحديث .

 

 

 


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