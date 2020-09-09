AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. المغرب يقرر مد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:24 م
المغرب يقرر تمديد
المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي
Advertisements
شيماء مصطفى
قررت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي حتى 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أعلن مجلس الوزراء المغربي اليوم في اجتماعه، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الوطن لمواجهة فيروس كورونا حتى 10 أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك تزامنا مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.

ويقترب عدد إصابات فيروس كورونا من مائة ألف حالة على المستوى الوطني، وذلك بعد أن ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في المغرب مساء أمس الثلاثاء إلى 75721 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1427 وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 14329 حالة.. المغرب يسجل 114 إصابة جديدة بـ كورونا

بسبب كورونا.. المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا لـ 15194.. المغرب تعلن مد الطوارئ الصحية لـ 10 أغسطس

كورونا يتسبب في تأجيل أنشطة واحتفالات الذكرى الـ 21 لـ عيد العرش بالمغرب

بسبب كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 سبتمبر

المغرب يسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: لا بد من وضع حد لكل المخالفات البنائية الموجودة اليوم.. فيديو

في عيد ميلادها.. صور نادرة من زفاف إنعام سالوسة

الخماسية تتعهد لرئيس الكاف بإنهاء الدوري مبكرا بعد تأجيل مباريات أفريقيا

بسبب زيادة إصابات كورونا.. البحرين تقرر تأجيل الدراسة

أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

لمدة 20 سنة.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية "فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة

بفستان على الموضة.. رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

فضيحة على الملأ.. تصرف لا يصدق من سيدة لمعاقبة زوجها الخائن