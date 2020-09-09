بسبب كورونا.. المغرب يقرر مد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا

قررت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي حتى 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أعلن مجلس الوزراء المغربي اليوم في اجتماعه، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الوطن لمواجهة فيروس كورونا حتى 10 أكتوبر المقبل.





يأتي ذلك تزامنا مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب.



