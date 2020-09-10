AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. السماء تتحول إلى اللون البرتقالي في هذه المنطقة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:22 ص
سماء كاليفورنيا باللون
سماء كاليفورنيا باللون البرتقالي
Advertisements
أماني إبراهيم
تحولت سماء ولاية كاليفورنيا إلى اللون البرتقالي، بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من حرائق غابات الولاية الأمريكية على منطقة سان فرانسيسكو، مما تسبب في تحول السماء فوق المنطقة إلى اللون البرتقالي.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإنه شارك حوالي 14 ألف رجل إطفاء لمحاولة السيطرة على الحرائق الضخمة التي وصل عددها إلى 28، في أنحاء ولاية كاليفورنيا بسبب موجة الحر التاريخية.

وتسببت حرائق الغابات في حرق أكثر من 2.5 مليون فدان في الولاية هذا العام، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وهبت رياح قوية أمس الأربعاء مصحوبة بالدخان والرماد من بعض تلك الحرائق في الأجزاء الشمالية من الولاية.

وكان استيقظ سكان سان فرانسيسكو والمناطق المحيطة بها على سماء مظلمة، مما تسبب في اعتقادهم أن الوقت ما زال ليلًا، وقالت كاثرين جيسلين، التي تعيش في منطقة ويست بورتال بالمدينة ، لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل: "المشهد يبدو وكأنه نهاية العالم".

وكان من المثير للقلق رؤية الجو لا يزال مظلما على مدار اليوم، وقال دانييل سوين ، عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس، في تغريدة: "الدخان اتخذ شكل عمودي طويل للغاية وحجب أشعة الشمس بالكامل تقريبًا".

ومع استمرار اندلاع الحرائق في الغابات من المتوقع، أن تظل الظروف مماثلة على مدار الأيام القادمة خاصة أنها ينتج عنها دخان كثيف للغاية.

شاهد.. السماء تتحول إلى اللون البرتقالي في هذه المنطقة
شاهد.. السماء تتحول إلى اللون البرتقالي في هذه المنطقة
شاهد.. السماء تتحول إلى اللون البرتقالي في هذه المنطقة
شاهد.. السماء تتحول إلى اللون البرتقالي في هذه المنطقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرات تشارك في إطفاء حرائق الغابات بكاليفورنيا.. فيديو

بعد انقطاع الكهرباء عنها لأول مرة منذ 19 عامًا.. إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

كاليفورنيا.. عشرات الآلاف يفرون من جحيم الحرائق في أسوأ عاصفة منذ 10 سنوات

إيواء أمريكا.. حرائق كاليفورنيا شردت عشرات الآلاف في الشوارع

شاهد.. كارثة تشرد الآلاف وتحرق 700 منزل.. نيران كاليفورنيا مشتعلة منذ أسبوع

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

ترشيحاتنا

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

وسيم السيسي: الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأهرامات لم تكن مقابر في الأصل.. فيديو

أمريكا تطالب حكومة الوفاق بوقف التصعيد العسكري في ليبيا

الشناوي يكشف عن تفاصيل عرض مغرٍ للرحيل عن الأهلي وشرطه للموافقة.. فيديو

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

رسالة تحذير من وزارة التموين.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور