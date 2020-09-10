شاهد.. السماء تتحول إلى اللون البرتقالي في هذه المنطقة

تحولت سماء ولاية كاليفورنيا إلى اللون البرتقالي، بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من حرائق غابات الولاية الأمريكية على منطقة سان فرانسيسكو، مما تسبب في تحول السماء فوق المنطقة إلى اللون البرتقالي.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإنه شارك حوالي 14 ألف رجل إطفاء لمحاولة السيطرة على الحرائق الضخمة التي وصل عددها إلى 28، في أنحاء ولاية كاليفورنيا بسبب موجة الحر التاريخية.





و تسببت حرائق الغابات في حرق أكثر من 2.5 مليون فدان في الولاية هذا العام، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، و هبت رياح قوية أمس الأربعاء مصحوبة بالدخان والرماد من بعض تلك الحرائق في الأجزاء الشمالية من الولاية.





وكان استيقظ سكان سان فرانسيسكو والمناطق المحيطة بها على سماء مظلمة، مما تسبب في اعتقادهم أن الوقت ما زال ليلًا، وقالت كاثرين جيسلين، التي تعيش في منطقة ويست بورتال بالمدينة ، لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل: "المشهد يبدو وكأنه نهاية العالم".





و كان من المثير للقلق رؤية الجو لا يزال مظلما على مدار اليوم، وقال دانييل سوين ، عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس، في تغريدة: "الدخان اتخذ شكل عمودي طويل للغاية وحجب أشعة الشمس بالكامل تقريبًا".



