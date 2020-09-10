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رياضة

سارة عبد الباقي تمثل مصر في ندوة أكثر 10 نساء تأثيرا في قارة إفريقيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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ملك موسى
تستعد الإعلامية سارة عبدالباقي، للمشاركة في بث مباشر، عبر حساب Women In Africa Initiative "مبادرة المرأة في إفريقيا"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الفرنسية.

جاء ذلك بعد أن تم اختيارها عبر هذه المنصة، ضمن أكثر النساء تأثيرًا بالقارة الإفريقية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، خاصة أن حسابها يتخطى الـ ٨٥٠ ألف متابع.

ومن المقرر أن تذاع الندوة مساء غدًا الجمعة عبر الحساب المذكور، وذلك بعد أن عرض أمس الأربعاء صور النساء المشاركات في الندوة، واللاتي كان منهن سارة عبدالباقي من مصر، والإعلامية توكي ماكينوا من نيجيريا، ومواطنتها الممثلة ريتا دومينيك، والإعلامية بيتي كيالو من كينيا، ومواطنتها السياسية مارثا كاروا، والممثلة كوني فيرغسون من جنوب إفريقيا.

وكتب الحساب على صور النساء المشاركات: “العد التنازلي للندوة عبر الإنترنت، يوم الجمعة المقبل، تعرف على أكثر النساء في إفريقيا تأثيرًا على تويتر”.

وجاءت هذه الاختيارات عن طريق مبادرة "WIA"، وهي منصة مخصصة للتنمية الاقتصادية ودعم النساء الإفريقيات الرائدات، وذوات الإمكانات العالية.

الجدير بالذكر أن سارة عبدالباقي تهتم بأخبار الرياضة المصرية، حيث بدأت حياتها العملية بالمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، ومنه إلى المركز الإعلامي لنادي الزمالك الذي استمرت به لأكثر من ٦ سنوات
سارة عبد الباقي تمثل مصر في ندوة أكثر 10 نساء تأثيرا في قارة إفريقيا
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