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أخبار البلد

الحكومة: تنفيذ 72 مشروعًا لرصف الطرق الداخلية يالسويس بتكلفة بـ 460 مليون جنيه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر موقف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، لافتا إلى أنها تتضمن برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية خلال الفترة ما بين العامين 2018/2019، و2020/2021، وتتضمن تنفيذ 72 مشروعًا بأطوال 120 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 460 مليون جنيه، مضيفًا أن تنفيذ عمليات الرصف تكاملت مع تنفيذ ما يتعلق بالتنسيق الحضاري للطرق والجزر الوسطى، وكذا تنفيذ شبكات صرف الأمطار للطرق الجديدة والقائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة، أشار اللواء عبد المجيد صقر، إلى أنه تم تنفيذ 28 مشروعًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2018 /2019، وحتى العام المالي 2020/2021، تضمنت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة بالمحافظة، مضيفًا أنه تم أيضًا في مجال تحسين البيئة، دعم منظومة النظافة بالمحافظة بأسطول من المعدات الجديدة، بإجمالي تكلفة بلغت 79 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وإلى جانب ذلك، أشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات أخرى للتنسيق الحضاري، من بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، في إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.
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