نفسنا نجهز شقتنا ونلف العالم مع بعض .. محمد وفاطمة قصة حب وتحدى .. شاهد

ئدة في حالة من الحب والبهجة، فتم كتب الكتاب وعمل فوتوسيشن الزواج بعد أسبوع فقط من اتخاذهم القرار وعدم معارضة الأهل.

وتزوجا الحبيبين خلال مدة لم تتجاوز الأسبوع، حيث تحديا كل الظروف والمقاييس السا