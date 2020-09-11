بعد الحريق والتشرد.. 10 دول أوروبية تقرر استقبال 400 قاصر من مخيم موريا اليوناني

قررت 10 دول في الاتحاد الأوروبي، استقبال 400 قاصر من مخيم موريا اليوناني للمهاجرين.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وزير ألماني قوله إن 10 دول في الاتحاد الأوروبي قررت استقبال 400 قاصر من مخيم موريا اليوناني للمهاجرين.





وكان حريق هائل اندلع الأربعاء الماضي في مخيم موريا المكتظ باللاجئين، بجزيرة ليسبوس اليونانية، مما ترك حوالي 12000 مهاجر بلا مأوى.





وتزامن اندلاع الحريق مع ورود تقارير عن تشخيص إصابة 35 من سكان المخيم بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحريق اندلع في 3 جبهات نشطة في نفس الوقت تقريبا، مؤكدة أن الوضع خطير جدا؛ بسبب الرياح الشديدة. وبينما يجري التحقيق في سبب الحريق، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه ربما كان حريقا متعمدا.





وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن استعداده لدعم اليونان بعد الحريق الذي نشب في مخيم المهاجرين بجزيرة ليسبوس اليونانية.



