تخفيض أسعار التصالح.. الشرقية 20%.. والمنيا من 40 إلى 50% والفيوم من 30 إلى 50%

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.





وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 600 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 400 جنيه، والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 400 جنيه، والتجاري 600 جنيه والصناعي 300 جنيه والأخرى 700 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 200 جنيه، والتجاري 300 جنيه، والصناعي 200 جنيه والأخرى 300 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني 100 جنيه، والتجاري 200 جنيه ، والصناعي 50 جنيه والأخرى 200 جنيه .





وأوضح التقرير أن محافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40 % إلى 50 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 775 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه والصناعى 775 جنيها والإدارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها ، وتجاري 240 جنيها، والصناعي 203 جنيهات والإدارى 188 جنيها والأخرى 188 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، والتجاري 113 جنيها ، والصناعي 100 جنيه والإدارى 90جنيها والأخرى 90 جنيها .





وأوضح التقرير أن محافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30 % إلى 50 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها ، والتجاري 1250 جنيها، والصناعي 450 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 1250 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 275 جنيها والتجارى 825 جنيها والصناعى 275 جنيها والإدارى 425 جنيها والأخرى 825 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكني بلغ 150 جنيها ، وتجاري 750 جنيها والصناعى 350 جنيها والإدارى 500 جنيه والأخرى 600 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، والتجاري 100 جنيه ، والصناعي 80 جنيه والإدارى 90 جنيها والأخرى 90 جنيها .





وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة أسيوط بلغت نسبة التخفيض فيها ما بين 20 إلى 30 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 379 جنيهًا، والتجاري 853 جنيهًا، والصناعي 311 جنيهًا، والإداري 481 جنيهًا، والخدمى 658 جنيهًا ، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 244 جنيها والتجارى 611 جنيها والصناعى 194 جنيها والادارى481 جنيها والخدمى 442 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا ، وتجاري 230 جنيهًا، والصناعي 110 جنهات والإداري" 175 جنيهًا والخدمي 250 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها ، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 55 جنيها والإداري 100 جنيه والخدمى 145 جنيها .





وأوضح التقرير أن محافظة سوهاج قامت بتخفيض الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها .





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة قنا قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25 % عن الأسعار السابق إعلانها ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 900 جنيه ، والصناعي 700 جنيه ، والإداري 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 375 جنيها والتجارى 767 جنيها والصناعى 608 جنيهات والادارى 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكني 80 جنيهًا ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 135 جنيها والإداري 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها وتجاري 100 جنيه، والصناعي 80 جنيها والإداري 90 جنيها.





وقال التقرير إن محافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 430 جنيهًا، والتجاري 645 جنيهًا، والصناعي 370 جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيهًا ، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 185 جنيها والتجارى 295 جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 70 جنيها ، وتجاري 95 جنيها ، والصناعي 70 جنيها والأخرى 95 جنيها .





وأضاف التقرير أن محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكني 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 130 جنيهًا ، وتجاري 284 جنيهًا، والصناعي 147 جنيهًا والإداري 200 جنيه والأخرى 136 جنيها ، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه ، وتجاري 182 جنيهًا، والصناعي 111 جنيه والإداري 134 جنيها والأخرى 102 جنيه .





كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن .