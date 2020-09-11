وزير الآثار يهدى الأفواج السياحية زيارة مقبرة توت عنخ آمون بالمجان

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال جولته التفقدية لمعبد الكرنك في الاقصر ، اليوم الجمعة ، عدد من الافواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة لزيارة المعالم الأثرية بالاقصر .





واطمئن الوزير خلال لقاءه مع الافواج على الإجراءات الاحترازية المتبعة لسلامتهم الصحية داخل المنشآت الفندقية والمعابد وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





وابدى الافواج سعادتهم من تطبيق هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنهم لم يجدوا مثيلها في التنفيذ وقاموا باخذ الصور التذكارية مع الوزير.









وأهدى وزير السياحة والآثار فى نهاية لقاءه بالأفواج زيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون ومتحف الاقصر والتحنيط بالمجان ، كما عرض عليهم حضور افتتاح معرض توت عنخ آمون بمتحف الغردقة لأول مرة بمصر.

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وكان قد تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ، ، المشروع الجديد لترميم الكباش بمعبد الكرنك بمحافظة الاقصر ، وكان برفقته الدكتور مصطفي وزيرى الامين العام بوزارة الاثار

وينفذ المشروع الضخم بعثة مصرية خالصة حيث يتم ترميم الكباش بمنطقة الفناء الاول بمعبد الكرنك والذى يضم ٣٣ كبش نقل منهم 4 تماثيل إلى ميدان التحرير بالقاهرة، لتزيينه خلال الفترة المقبلة، ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة.

وتقوم البعثة المصرية الان بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة ، وهي الكباش الموجودة في الجهة الجنوبية من الفناء، .

الجدير بالذكر ان هذه الكباش تم ترميمها فترة السبعينيات وأصبحت بحالة سيئة فوجب التدخل الفوري لترميمها، على أن يتم افتتاح طريق الكباش الداخلي قبل يوم التراث العالمي.