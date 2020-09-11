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ديني

وزير الأوقاف: الدولة تبني ولا تهدم وتوازِن بين المصالح وتقدم المصلحة العامة على الخاصة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:34 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
وضع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، حجر الأساس لمسجد الإيمان بمنطقة «القناطر التسعة» بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال وضعه لحجر الأساس، أكد وزير الأوقاف، أننا بفضل الله -عز وجل- افتتحنا الجمعة الماضية عددًا من المساجد، واليوم تم افتتاح عدد 130 مسجدا، منها 53 مسجدا بمحافظة الشرقية، وإن شاء الله سنفتتح الجمعة القادمة 77 مسجدًا، وهذا أكبر رد عملي على جماعات الضلال التي تحاول أن تنال من جهد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة تبني ولا تهدم وتوازِن بين المصالح وتقدم المصلحة العامة على الخاصة.

وافتتحت الوزارة، قبل أيام 21 مسجدا فى المحمودية وحدها و7 فى محافظة جنوب سيناء14 وهذه كلها مساجد جديدة وليست إحلالا وتجديدا.

وسيطرت الوزارة سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن.

وتجري الوزارة دراسة في خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات.

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