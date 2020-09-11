وزير الأوقاف: الدولة تبني ولا تهدم وتوازِن بين المصالح وتقدم المصلحة العامة على الخاصة

وضع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، بعد صلاة الجمعة، حجر الأساس لمسجد الإيمان بمنطقة «القناطر التسعة» بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وخلال وضعه لحجر الأساس، أكد وزير الأوقاف، أننا بفضل الله -عز وجل- افتتحنا الجمعة الماضية عددًا من المساجد، واليوم تم افتتاح عدد 130 مسجدا، منها 53 مسجدا بمحافظة الشرقية، وإن شاء الله سنفتتح الجمعة القادمة 77 مسجدًا، وهذا أكبر رد عملي على جماعات الضلال التي تحاول أن تنال من جهد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة تبني ولا تهدم وتوازِن بين المصالح وتقدم المصلحة العامة على الخاصة.



