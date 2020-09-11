مبقاش موجود في مصر.. عبد الستار صبري: تريزيجيه نجح في تجربة الاحتراف.. فيديو

قال عبد الستار صبري لاعب المنتخب الوطني الأسبق، إن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل تسبب في احترافه بالنمسا، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا ما يلتقيه في لندن والنمسا.









وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "صالح سليم كان بيشجعني؛ من أجل استكمال مشواري الاحترافي، وكان ينصحني دائمًا بشأن التعامل مع الاحتراف في الخارج".







وأشار إلى أنه تعلم الالتزام وكيفية الوصول إلى هدفه من رحلته الاحترافية، والذي انعكس بالإيجاب على المستوى الذي قدمه مع المنتخب الوطني، مواصلًا: "لكن دلوقتي مبقاش فيه احتراف في مصر، بقت ماديات أكتر، لأن الاحتراف يعني إن اللاعب حياته كلها تدريبات وميشتغلش في مكان تاني، لكن اللاعبين هنا بيعملوا مشروعات خاصة بيهم وفي تجنيد ودراسة، والمفروض اللاعب يتفرغ لناديه".





وأكد أهمية ترك اللاعبين للاحتراف الخارجي وهم في سن صغيرة، مشيرًا إلى أن أحمد حسام ميدو مهاجم المنتخب الوطني الأسبق استفاد كثيرًا من هذا الأمر وحقق مشوارا احترافيا ناجحا.



