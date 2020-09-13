أشعر بفتور في القلب وبعيدة عن ربنا.. فماذا أفعل؟

وأضاف أمين الفتوى: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان يزيد وينقص لا أحد ثابت على إيمانه إنما هو يزيد وينقص وهذه هى طبيعة النفس البشرية.









اقرأ أيضا| سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح وتابع: أن الذكر يقتل الروتين ويجعل الإنسان يحلق كل يوم فى معانى جديدة نتيجة أنه يذكر الله تعالى ويكون ذلك بتركيز عالى فهذا سيحيا حياتك من جديد.



علاج شرعي لحالة الفتور في العبادة والشعور بالتقصير وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج "فتاوى الناس" تقول فيه : " اواظب على العبادة والذكر ولكن احيانا يحدث لي فترة فتور أشعر معها بتقصير شديد في العبادة والذكر فأصاب بإحباط ..ماذا أفعل"؟



رد وسام قائلا: الزمي الاستغفار ليل نهار واكثري من السجود والانكسار بين يدي الحي القيوم والدعاء مع الإكثار أيضا بالصلاة على النبي الكريم. وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج "فتاوى الناس" تقول فيه : " اواظب على العبادة والذكر ولكن احيانا يحدث لي فترة فتور أشعر معها بتقصير شديد في العبادة والذكر فأصاب بإحباط ..ماذا أفعل"؟رد وسام قائلا: الزمي الاستغفار ليل نهار واكثري من السجود والانكسار بين يدي الحي القيوم والدعاء مع الإكثار أيضا بالصلاة على النبي الكريم.

وأشار الى أن السبب فى أن ينقص الإيمان هو الروتين، فالروتين قاتل للروحانيات وحل هذا هو ذكر الله، فذكر المولى عز وجل يفتح عدد لا نهائي من المعانى الروحية فإذا إجتمع الذكر مع الفكر وهو التفكر فى عظمة الله فلو فعل الإنسان ذلك كل يوم سوف يتغير إيمانياته.