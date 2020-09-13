أشعر بفتور في القلب وبعيدة عن ربنا فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر فيديو نشرته دار الافتاء من خلال قناتها على يوتيوب.
وأشار الى أن السبب فى أن ينقص الإيمان هو الروتين، فالروتين قاتل للروحانيات وحل هذا هو ذكر الله، فذكر المولى عز وجل يفتح عدد لا نهائي من المعانى الروحية فإذا إجتمع الذكر مع الفكر وهو التفكر فى عظمة الله فلو فعل الإنسان ذلك كل يوم سوف يتغير إيمانياته.
رد وسام قائلا: الزمي الاستغفار ليل نهار واكثري من السجود والانكسار بين يدي الحي القيوم والدعاء مع الإكثار أيضا بالصلاة على النبي الكريم.
وأضاف أمين الفتوى: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان يزيد وينقص لا أحد ثابت على إيمانه إنما هو يزيد وينقص وهذه هى طبيعة النفس البشرية.
وأشار الى أن السبب فى أن ينقص الإيمان هو الروتين، فالروتين قاتل للروحانيات وحل هذا هو ذكر الله، فذكر المولى عز وجل يفتح عدد لا نهائي من المعانى الروحية فإذا إجتمع الذكر مع الفكر وهو التفكر فى عظمة الله فلو فعل الإنسان ذلك كل يوم سوف يتغير إيمانياته.
وتابع: أن الذكر يقتل الروتين ويجعل الإنسان يحلق كل يوم فى معانى جديدة نتيجة أنه يذكر الله تعالى ويكون ذلك بتركيز عالى فهذا سيحيا حياتك من جديد.
اقرأ أيضا| سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح
اقرأ أيضا| سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح
علاج شرعي لحالة الفتور في العبادة والشعور بالتقصيروجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج "فتاوى الناس" تقول فيه : " اواظب على العبادة والذكر ولكن احيانا يحدث لي فترة فتور أشعر معها بتقصير شديد في العبادة والذكر فأصاب بإحباط ..ماذا أفعل"؟
رد وسام قائلا: الزمي الاستغفار ليل نهار واكثري من السجود والانكسار بين يدي الحي القيوم والدعاء مع الإكثار أيضا بالصلاة على النبي الكريم.