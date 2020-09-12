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حوادث

تنازل شاب دهسه صالح جمعة بسيارته في الجيزة عن الاتهام

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:36 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تصالح لاعب الأهلي صالح جمعة، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر أبريل الماضى، حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام، حيث وصل الشاب الذى دهسه صالح جمعة بسيارته فى شهر أبريل الماضى إلى نيابة قسم الجيزة، وبناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق فى القضية، كما حضر محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك، بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

وصل اللاعب صالح جمعة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي إلي نيابة الجيزة، بعدما تبين أن لم يخل سبيله لاتهامه بواقعة مماثلة بمنطقة الجيزة، إذ احتجز بديوان عام قسم شرطة قصر النيل لترحيله إلى نيابة الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه حيث في 8 مارس تم استدعائه لسماع أقواله بشأن البلاغ المقدم ضده من قبل عامل بأحد المنشآت السياحية، متهمًا إياه بإصابته عن طريق الخطأ، إذ أطاح به بسيارته الملاكى، لدى خروجه من عمله على كورنيش النيل

ويأتي ذلك، بعدما تسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أفادت بصحة حدوث الواقعة، وأن لاعب الكرة المتسبب في الإصابات التي لحقت بمقدم البلاغ عمرو محمد خليل، والتي أوضحتها التقارير الطبية لأحد المستشفيات، بأنه أصيب بكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، واستدعت إصابته بالأنف لإجراء عملية جراحية.

وتسلّمت النيابة تقارير فنية تتعلق بفحص كاميرات مراقبة بمكان الواقعة، والتى وردت بصحة الأقوال التي أدلى بها شهود العيان، وأن لاعب الأهلى أطاح بسيارته بـ«خليل»، في أثناء وقوفه إلى جوار الرصيف، في انتظار وسيلة مواصلات تقله إلى منزله .

واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها. 

وقال سايس بالشارع، إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شابا أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.
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