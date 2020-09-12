هاني يونس: الرئيس السيسي اقتحم كل المشاكل التي يعاني منها المصريون

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أجرى حوارًا هامًا مع الإعلاميين والصحفيين، وشرح الموقف بالنسبة لملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية اقتحم كل المشكلات والتحديات التي عانى منها المصريون".





وتابع هاني يونس: "بنهاية هذا العام سوف نقضي بشكل كامل على العشوائيات غير الآمنة".





وأكمل هاني يونس: "كان لدينا أزمة كبيرة في الكهرباء ولكن اصبح لدينا فائض كبير في الكهرباء والقضاء على أزمة طوابير العيش".





ولفت هاني يونس: " الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية".