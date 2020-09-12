AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:24 م
بوسي
بوسي
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

واطلت بها بوسي، بفستان قصير باللون التايجر الذى يكشف عن جمالها وأناقتها، وارتدت معه حذاء جذاب بكعب عالي باللون البيج الذى يتناسب مع إطلالتها.


وأعتمدت بوسي على أختيار فستان أنيق من التايجر ماركة "zimmermann" والذى يبلغ سعرة 1083.95 دولار ما يعادل 17.68 الف جنيه مصري.

وأكملت إطلالتها بإرتداء شنطة جذابة باللون البيج من ماركة "valentino"، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات اللافتة.

وإليكم ابرز الصور..
سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها
سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان قصير.. مي سليم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

بالشبشب والقبعة .. رانيا ملاح تبرز جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

بـ التايجر القصير.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بمكياج صاخب وشعر مبلل.. أنغام تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ فستان أنيق .. ريا أبى راشد بإطلالة تكشف رشاقتها .. شاهد

ترشيحاتنا

هل تكفي تسبيحة واحدة في السجود أو الركوع؟.. الإفتاء تجيب

فيديو جراف| اللحظات الأخيرة في حياة الراحل عزمي مجاهد

الداخلية الكويتية تكشف عن إجراءات مهمة بشأن الوافدين لديها

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

حماية المستهلك يحيل 26 معرضا للسيارات للنيابة | لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك

فى دورته الـ 77 .. تعرف على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى