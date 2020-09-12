سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.
واطلت بها بوسي، بفستان قصير باللون التايجر الذى يكشف عن جمالها وأناقتها، وارتدت معه حذاء جذاب بكعب عالي باللون البيج الذى يتناسب مع إطلالتها.
وأعتمدت بوسي على أختيار فستان أنيق من التايجر ماركة "zimmermann" والذى يبلغ سعرة 1083.95 دولار ما يعادل 17.68 الف جنيه مصري.
وأكملت إطلالتها بإرتداء شنطة جذابة باللون البيج من ماركة "valentino"، ووضعت مجموعة من الأكسسوارات اللافتة.
وإليكم ابرز الصور..