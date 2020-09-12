AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:36 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل
Advertisements
قسم الخارجي
رحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل، في أعقاب قرار مماثل اتخذته الإمارات قبل نحو شهر تقريبا.

وذكر بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أن التكتل يقر بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصدد، ويعتقد أن هذه التطورات تعد مساهمة إيجابية في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن التسوية الشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي تتطلب نهجًا إقليميًا شاملًا بمشاركة الطرفين.

وأضاف البيان "لا يزال الاتحاد الأوروبي حازمًا في التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه والمبني على المعايير المتفق عليها دوليًا".

وتابع "يظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإسرائيليين والفلسطينيين في الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى حول جميع القضايا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب عالمي بخطة السلام الإماراتية الإسرائيلية

إعلامية كويتية: الإمارات قطعت الطريق أمام المتاجرة بالقضية الفلسطينية

البحرين تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. بيان مشترك

البحرين: السلام مع إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة

خطوة تاريخية.. السيسي يثمن جهود إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

خطوة إيجابية.. الإمارات ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمير عزمي عقب وفاة والده صباح اليوم بـ فيروس كورونا

تصريحات النجوم +18.. فنانة طلبت مشاهد حميمية.. لفظ خارج من بدرية طلبة.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن التحرش

هاتريك| أحمد موسى: محمد صلاح يسجل ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا لدعمه

لا تدرس الطب.. الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة تقدم 10 منح لمتفوقي الثانوية العامة

حكم الوضوء في الحمام وهل يشترط فيه ستر العورة؟.. مستشار المفتي يجيب

إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

AdvertisementS

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

مكنش سكران.. النيابة تجري تحليل مخدرات لـ صالح جمعة

محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح 4 مواسم

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

وفاة علي رجب| تفاصيل فيلم أخير له لم ير النور بسبب مَثَل إباحي

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. ويغلق "التعليقات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة حلوة.. خطوة بخطوة

دراسة: مأكولات المطاعم والكافيهات تعرضك للإصابة بـ كورونا

ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد