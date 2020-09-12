الاتحاد الأوروبي يرحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

رحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل، في أعقاب قرار مماثل اتخذته الإمارات قبل نحو شهر تقريبا.





وذكر بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أن التكتل يقر بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصدد، ويعتقد أن هذه التطورات تعد مساهمة إيجابية في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.





وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن التسوية الشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي تتطلب نهجًا إقليميًا شاملًا بمشاركة الطرفين.





وأضاف البيان "لا يزال الاتحاد الأوروبي حازمًا في التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه والمبني على المعايير المتفق عليها دوليًا".



