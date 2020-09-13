أفضل علاج لتساقط الشعر بـ 9 أنواع مختلفة

لا يمكنك دائمًا منع شعرك من التساقط مع تقدمك في العمر، ولكن هناك علاجات قد تبطئ العملية، قبل شراء المكملات والمقويات الخاصة بالشعر، تعرفي على المكملات الغذائية التي أظهرت بعض الأمل في منع تساقط الشعر أو علاجه، وما هو أفضل علاج لتساقط الشعر.





أفضل علاج لتساقط الشعر مجرب

كشف موقع هيلث عن أفضل علاج لتساقط الشعر مجرب وأحدث ما توصل اليه العلماء فى علاج تساقط الشعر.



1. الأدوية الموصوفة وغير المقررة بوصفة طبية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقارين لعلاج الصلع النمطي عند الذكور:

المينوكسيديل (روجين): يتوفر روجين بدون وصفة طبية على شكل سائل أو رغوة. ضعيه على فروة الرأس مرتين في اليوم لنمو الشعر ومنع تساقط الشعر.

فيناسترايد (بروبيكيا ، بروسكار):هذه حبة تتناولها يوميًا. إنه متاح فقط بوصفة طبية من طبيبك.

بالنسبة لكلا هذين العقارين ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام لرؤية النتائج ، وستحتاج إلى الاستمرار في تناولهما للحفاظ على الفوائد.

2. زراعة الشعر

أشهر عمليتين لزراعة الشعر هما زراعة وحدة البصيلات واستخراج وحدة البصيلات:

زرع وحدة بصيلات الشعر (FUT)

FUT هي الطريقة الأكثر "كلاسيكية". يتضمن ذلك إزالة بعض الجلد من مؤخرة فروة رأسك حيث توجد وفرة من الشعر ، وإزالة البصيلات من هذا الشريط من الجلد ، ثم إعادة إدخال بصيلات الشعر في جزء فروة الرأس حيث تعاني من تساقط الشعر.

تقنية الاقتطاف FUE

في FUE ، يتم إزالة بصيلات الشعر مباشرة من فروة الرأس وزرعها في الأجزاء الصلعاء من فروة الرأس.

ضع في اعتبارك أن زراعة الشعر تعتبر عملية جراحية ، لذلك قد تكون باهظة الثمن وقد تكون مؤلمة.

هناك أيضًا بعض المخاطر ، بما في ذلك العدوى والتندب. قد تحتاج أيضًا إلى إجراء علاجات متعددة لزراعة الشعر للحصول على النتيجة المرجوة.

3. العلاج بالليزر

يُعتقد أن العلاج بالليزر يقلل الالتهاب في البصيلات ويمنعها من النمو مرة أخرى.



أفضل علاج لتساقط الشعر عند الرجال

هناك دراسات محدودة لدعم فعاليتها في علاج تساقط الشعر ، ولكن أ مراجعة 2016مصدر موثوققرر أن العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) آمن وفعال عند استخدامه لعلاج تساقط الشعر عند الذكور.



الإقلاع عن التدخين

إذا كنت مدخنًا ، فمن المحتمل أنك سمعت عن جميع الآثار السلبية للتدخين على رئتيك. لكن هل تعلم أن التدخين يمكن أن يسبب تساقط الشعر - بالإضافة إلى تجاعيد الوجه وشيب الشعر المبكر؟

حدد البحث أن هناك ملف حلقة الوصلمصدر موثوقبين التدخين وتساقط الشعر. لمنع تساقط الشعر ، قد يكون من الجيد الإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن.

تدليك فروة الرأس

لا يقتصر الأمر على الشعور بالتدليك الرائع فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تساقط شعرك. يحفز تدليك فروة الرأس بصيلات الشعر.

في واحد دراسة صغيرةمصدر موثوقكان لدى الرجال اليابانيين الأصحاء الذين تلقوا 4 دقائق من تدليك فروة الرأس كل يوم لمدة 24 أسبوعًا شعرًا أكثر كثافة في نهاية الدراسة.

نظام غذائي متوازن

يمكن لنظام غذائي متوازن أن يحافظ على شعرك في شكل قمة. تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي ، وقلل من تناول الحلويات.

ترتبط بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام بشعر صحي.

حاول إضافة هذه الأنواع من الأطعمة:

الأطعمة الغنية بالحديد ، بما في ذلك اللحم البقري والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والحبوب المدعمة بالحديد والبيض

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والتونة وبذور الكتان وصفار البيض وبذور القنب والجوز

الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية

أخيرًا وليس آخرًا ، تأكد من شرب الكثير من الماء.

احصل على فحص طبي

بصرف النظر عن العوامل الوراثية ، هناك العديد من الحالات الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. ستكون قادرًا على معالجة تساقط شعرك عن طريق علاج الحالة الأساسية.

يمكن أن تؤدي الحالات التالية إلى تساقط الشعر:

داء السكري

الذئبة

الحزاز المسطح

الساركويد

صدفية فروة الرأس (بسبب حك فروة الرأس)

داء الثعلبة

ظروف الغدة الدرقية

اضطرابات الأكل (بسبب سوء التغذية)

فقر الدم بسبب نقص الحديد

اضطراب نتف الشعر المعروف باسم نتف الشعر

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الزهري

إذا كان لديك أي من هذه الحالات ، أو كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب تساقط الشعر ، فتأكد من زيارة طبيبك والحصول على العلاج الذي تحتاجه. يجب أن يتحسن تساقط شعرك مع تحسن حالتك.

تقليل التوتر

يمكن للتوتر أن يؤثر بشكل كبير على الجسم ، بما في ذلك شعرك. قد يكون تساقط الشعر نتيجة لنمط حياة مرهق.

تتضمن استراتيجيات تقليل التوتر ما يلي:

تمرين منتظم

اسمع اغاني

ممارسة اليوجا

التأمل

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري أيضًا.

دواء تساقط الشعر من الصيدلية

ومن أهم الفتيامينات المفدية للشعر هي حمض الفوليك " فوليك أسيد " ، ونصح به موقع glowpink المعني بجمال المرأة، وهو رخيص وصحي ويعزز نمو الشعر ويقلل تساقطه ويحفز بصيلات الشعر على النمو، يمكنك شراءه من الصيدلية.



طريقة استخدام حمض الفوليك للشعر :

قومي بشراء شريط من حمض الفوليك من الصيدلية

ضعي نصف حبات الشريط في نصف كوب ماء

اذيبيها جيدًا حتى تمتزج الحبات في الماء

ضيفي كمية الماء إلى علبة الشامبو الخاصة التي تستخدميه لشعرك أيًا كان نوعه

اتركيه لمدة يوم ثم ابدأي في استخدامه

عند غسل الشعر بالشامبو دلكي فروة رأسك جيدًا بالشامبو المضاف له حمض الفوليك

اتركيه دقيقتين على شعرك ثم اغسليه .

علاج تساقط الشعر عند النساء بالقران

قدم الشيخ خالد الحبشي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علاج لتساقط الشعر بالقران، وأن هذه الآيات تقرأ على زيت زيتون وماء ويتم مسح الرأس بها وهى

قال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ).

قال تعالى ( فتقبلها ربها قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا).

قال تعالى ( والأرض ممدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون).

قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون).

قال تعالى ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج).

قال صل الله عليه وسلم ( عليكم بالأثمد إنه يجلو البصر وينبت الشعر ) والأثمد هو الحجر الذي يتم استخدامه في صنع الكحل كما أنه مفيد جدا في علاج التساقط والتخلص من الصلع.

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الحبة السوداء شفاء لكلِ داء إلا السام ) والسام المقصود به الموت أما الحبة السوداء فهي حبة البركة.

كما جاء في حاديث عن الرسول عن فضل لثوم وفوائده وهو من الأعشاب المفيدة للشعر بشكل كبير جدا، كذلك الإستماع للرقية الشرعية لعلاج تساقط الشعر.

إيقاف تساقط الشعر فورا

هناك بعض الأدلةيمكن أن يساعد زيت النعناع في نمو الشعر. يستخدم زيت إكليل الجبل تقليديا لزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس.

أ دراسة 2013" وجد أن مستخلص أوراق إكليل الجبل يحسن إعادة نمو الشعر لدى الفئران.

يوصى أيضًا بزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون على نطاق واسع ، ولكن الأبحاث حول فوائدها لنمو الشعر محدودة.

نبات رأى بالميتو

البلميط المنشاري هو نبات يحتوي على ثمار صغيرة يستخدم غالبًا كجزء من خطة علاج تضخم البروستاتا.

في حين أن البحث محدود في قدرة المنشار بالميتو على علاج تساقط الشعر ، أظهرت إحدى الدراسات نتائج إيجابية للرجال الذين عولجوا بتركيبة موضعية.

البيوتين

البيوتين هو فيتامين موجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل:

المكسرات

البطاطا الحلوة

بيض

بصل

الشوفان

هناك بعض دليل مصدر موثوق أن تناول مكملات البيوتين عن طريق الفم قد يبطئ من تساقط الشعر ، ولكن تم إجراء معظم الأبحاث على النساء.

عصير البصل

و الدراسة القديمة أظهرت أن استخدام البصل عصير كعلاج موضعي أسفرت عن إعادة نمو أكبر بكثير من ماء الصنبور عادل في الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة غير مكتمل.

علاج طبي لتساقط الشعر عند النساء

برينجراجBhringraj ( Eclipta alba ) ، المعروف أيضًا باسم زهرة الأقحوان الكاذبة ، هو نوع من عائلة عباد الشمس له سمعة طيبة في تقاليد الأيورفيدا كعشب يدعم نمو الشعر.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن مستخلصات هذه العشبة تظهر نموًا أفضل للشعر من المينوكسيديل (روجين). ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه التأثيرات على البشر.

علاج سريع لتساقط الشعر الشديد

الشاي الأخضر علاج عشبي آخر لتساقط الشعر، أظهرت دراسة حديثة على الفئران التي تناولت مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر نتائج واعدة كعلاج طبيعي لتساقط الشعر ، ولكن لم يتم إجراء دراسات بشرية لتأكيد هذه التأثيرات.

الكركديه





علاج تساقط الشعر

عليك باستشارة الطبيب المختص لوصف الدواء واللسيون المطلوب لتساقط شعرك، كما يقدم موقع هيلثي نصائح للعناية بالشعر، حاولي أن تكوني لطيفة قدر الإمكان عند تمشيط أو تصفيف شعرك. يمكن أن يؤدي التواء شعرك أو لفه أو شده بإحكام إلى تساقط الشعر.

إذا كنتي قلقًه بشأن تساقط الشعر ، فقد ترغب في تجنب ما يلي:

تسريحات الشعر الضيقة ، مثل أسلاك التوصيل المصنوعة ، والذرة ، والضفائر ، والكعك

علاجات الزيت الساخن

المواد الكيميائية المستخدمة في التجاعيد وعلاجات تمليس الشعر

مكواة تجعيد ساخنة أو مكواة فرد

تبيض شعرك

إذا كان لا بد من استخدام مواد كيميائية أو مبيض في شعرك ، فاطلب المساعدة من متخصص مدرب. لا تحاول أن تفعل ذلك بنفسك في المنزل.

نصيحة أخرى والنتيجة النهائية

إيقاف أو تغيير الدواء

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى تساقط الشعر. الامثله تشمل:

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

مخففات الدم (مضادات التخثر)

أدوية لعلاج الاكتئاب

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

أدوية القلب

أدوية النقرس

إيزوتريتينوين (أكوتاني) ، علاج لحب الشباب



تذكري: إذا كنت قلقًه بشأن تساقط شعرك ، فلا تتوقفي عن تناول الدواء على الفور. راجعي طبيبك لمعرفة ما إذا كان لديك خيارات أخرى. قد تضطرين فقط إلى الانتظار حتى تنتهي من علاجك. في معظم الحالات ، يجب أن يعود شعرك بمجرد توقف العلاج.