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فن

شيماء سيف تداعب زوجها برسالة حب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
رنا اشرف
نشرت شيماء سيف صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شيماء سيف في الصورة برفقة زوجها المنتج محمد كارتر، وعلقت: "بحبك".



كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على تلك الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».
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