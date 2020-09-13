شيماء سيف تداعب زوجها برسالة حب

نشرت شيماء سيف صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت شيماء سيف في الصورة برفقة زوجها المنتج محمد كارتر، وعلقت: "بحبك".











