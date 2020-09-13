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أخبار العالم

تركيا تسحب سفينة التنقيب من المتوسط .. واليونان: خطوة إيجابية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
تركيا تسحب سفينة
تركيا تسحب سفينة التنقيب من المتوسط
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دعاء أبوهشيمة
سحبت تركيا اليوم، الأحد، سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط، حيث كانت تجري أبحاثا زلزالية.

ووفقا لصحيفة "greekreporter" اليونانية، أعربت أثينا اليوم، الأحد، عن ترحيبها بمغادرة سفينة الأبحاث التركية "أوروك ريس" من المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إن عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا تعد "خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد".

وفي حديثه إلى قناة "سكاي تي في"، شدد بيتساس على أن الحكومة اليونانية تتوقع استمرار التهدئة، وأضاف أنه إذا حدث ذلك، فإن اليونان مستعدة لاستئناف الاتصالات والحوار مع تركيا.

وتابع المتحدث قائلا: "نحن على استعداد لاستعادة خيط الاتصالات الاستكشافية من حيث قطعتها تركيا في مارس 2016"، مضيفًا أن المحادثات المستقبلية ستركز على "الاختلاف الوحيد بين البلدين، وهو ترسيم حدود المناطق البحرية".

جدير بالذكر إنه في 31 أغسطس، على الرغم من معارضة اليونان ودول أخرى، مددت أنقرة مرة أخرى مدة عمل سفينة الأبحاث "أوروك ريس" في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حتى 12 سبتمبر ولم تجدد تركيا أمس السبت مهمتها.
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