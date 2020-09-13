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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تخفيض 60 % من قيمة التصالح بمخالفات البناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:10 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته بنسب تصل إلى 60 % بالمدن و50 جنيهًا للمتر بجميع قرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم.

وأكد "الزملوط"  أن أسعار التصالح ستكون في المدن بتخفيضات كبيرة على النحو التالي 60 % للسكني، 25 % للتجاري، 40 % للصناعي، 30 % للإداري، وفي القرى 50 جنيهًا للمتر الواحد بجميع قرى المحافظة وتوابعها مع خصم 25 % من إجمالي المبلغ المستحق في حال سداد كامل الثمن.

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من جانب آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، عن طرح فكرة الاستفادة من ناتج مياه غسيل محطة تنقية قرية المكس القبلي التابعة للمركز، وذلك عن طريق استصلاح مساحة من الأرض صالحة للزراعة واستغلال مياه ناتج غسيل المحطة لزراعتها وتسليمها لعدد من الشباب (مقابل حق انتفاع) لتوفير مصدر دخل له.

وقال كمال إبرهيم رئيس مركز باريس، إنه على من يرغب في الاستفادة من ذلك التقدم للوحدة المحلية لقرى المكس وتسجيل اسمه وسوف تشكل لجنة لفحص المتقدمين وفقا للقواعد المتبعة وذلك خلال خمسة أيام من الأحد : ٢٠٢٠/٩/١٣ وحتى يوم الخميس  الموافق ٢٠٢٠/٩/١٧.

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