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منوعات

الشرطة السويسرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة احتفالية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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مريم صليب
استخدمت الشرطة السويسرية العنف في معاملة المواطنين أثناء خروجهم في مسيرة كرنفالية في شوارع المدن رغم تحذيرات الشرطة من التجمعات وإقامة مسيرات غير مرخصة . 

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ، أن الشرطة تعاملت مع المواطنين بالعنف بسبب خروجهم عن القوانين المتبعة و خروجهم في تجمعات و مسيرات في الشوارع بدون ترخيص . 

تسببت تلك المواجهات في أستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي مما دفع الشباب للدخول في مواجهات مع الامن و رشقهم بالحجارة . 

نتجت عن تلك المواجهات إصابات كثيرة في صفوف الشباب الذين كانوا في المسيرة و أكثر منها في صفوف رجال الأمن . 
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