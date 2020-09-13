الشرطة السويسرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة احتفالية





وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ، أن الشرطة تعاملت مع المواطنين بالعنف بسبب خروجهم عن القوانين المتبعة و خروجهم في تجمعات و مسيرات في الشوارع بدون ترخيص .





تسببت تلك المواجهات في أستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي مما دفع الشباب للدخول في مواجهات مع الامن و رشقهم بالحجارة .





نتجت عن تلك المواجهات إصابات كثيرة في صفوف الشباب الذين كانوا في المسيرة و أكثر منها في صفوف رجال الأمن .

استخدمت الشرطة السويسرية العنف في معاملة المواطنين أثناء خروجهم في مسيرة كرنفالية في شوارع المدن رغم تحذيرات الشرطة من التجمعات وإقامة مسيرات غير مرخصة .