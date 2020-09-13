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ديني

الأوقاف: اختبارات مسابقة إيفاد مدير إداري للمركز الإسلامي المصري بتنزانيا 27 سبتمبر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:20 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
حددت وزارة الأوقاف، الأحد 27 سبتمبر موعد الاختبارات التحريرية لمسابقة إيفاد مدير إدارى للمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا.

وتجرى الاحتبارات في مسجد النور بالعباسية مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي علي أن تكون سارية، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

ويتوجب علي جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع ‏الشروط التي سبق الإعلان عنها، علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط ‏المسابقة متى ثبت ذلك في أى مرحلة من مراحلها.

وأسماء من لهم حق الدخول كالآتي:

إبراهيم محمد فهمى إبراهيم
على عبد السلام على عبد العظيم بدر
لبيب عبد الجليل عبد الرحمن
محمد إبراهيم حسن عرابى
محمد إبراهيم محمد على الإطفيحى
محمد أبو سليمان محمد صالح الديوان العام
محمد منير معوض محمد
مدحت أحمد محمد عبد الله الرمكى
هانى أحمد عدلى محمد
هيثم محمد محمود أحمد الديوان العام
أحمد عبد اللطيف شعبان محمد
حسين سيد عثمان محمد
رباب فتحي محمود الصاوي
محمد جمال الدين صالح عبد الفضيل
خالد حامد إبراهيم جمعة
رشا حسين نظيم غيضان
عمر مصباح عمر على
محمود حسنى عبد السميع الفيل هيئة الأوقاف
محمود عوض محمود حسين


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