AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استعدادا للحرب ضد تركيا.. اليونان تشتري معدات عسكرية فرنسية الصنع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:22 م
سفن حربية في شرق
سفن حربية في شرق المتوسط
Advertisements
على صالح
تصاعدت المواجهة التركية اليونانية بشأن التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط ​​منذ أشهر ، منذ أوائل أغسطس، عندما طالبت أثينا أنقرة على الفور بوقف أنشطة التنقيب عن الغاز "غير القانونية" في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن برنامج كبير لشراء الأسلحة للبلاد، والذي ورد أنه تم التوصل إليه خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة الاتحاد الأوروبي في كورسيكا في وقت سابق من هذا الأسبوع.


"لقد حان الوقت لتعزيز قواتنا المسلحة" بهذه الكلمات نطق ميتسوتاكيس في كلمة رئيسية في مدينة سالونيك الشمالية، مضيفا أن "هذه المبادرات تشكل برنامجًا قويًا سيصبح درعًا وطنيًا".

وأضاف أن اليونان ستشتري 18 طائرة حربية فرنسية الصنع من طراز رافال وأربع فرقاطات متعددة الأغراض وأربع طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية ، بالإضافة إلى أسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ للقوات الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب انتهاكات تركيا.. البحرية اليونانية تعزز بحر إيجة ببوارج عسكرية

دول أوروبية ترفض انتهاكات تركيا في شرق المتوسط.. اليونان تتوعد بفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها.. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة.. ومطالبة أمريكية فرنسية بوقف استفزازات النظام التركي

فرنسا واليونان تجريان مناورات مشتركة وسط توترات مع تركيا في شرق المتوسط

أطماع "الوطن الأزرق" تعجل بهزيمة تركيا .. فوربس: مصر رأس الحربة في هدم أحلام أردوغان.. قوة بحرية هائلة تخشى أنقرة مواجهتها.. وحرب تركية يونانية قد تندلع في مياه المتوسط بسبب الغاز

لمواجهة أطماع تركيا.. شاهد| مناورات عسكرية بين فرنسا واليونان فى المتوسط

فنكوش الجيش التركي.. الدفاع الجوي لـ أنقرة يفشل في رصد طائرات يونانية بالبحر المتوسط.. وسائل إعلام بأثينا تتحدى: تركيا أضعف عسكريا مما نظن.. ومطالبات بتدخل حلف الناتو لوقف العدوان المتواصل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟

بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد.. رسالة عاجلة من ولي عهد الكويت لــ حاكم دبي

حلقة مني الشاذلي مع أبطال مسلسل بـ ١٠٠ وش تحقق ٤٥ مليون مشاهدة خلال يومين

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة

موجة كورونا جديدة تضرب الأردن.. وتحذيرات من انتكاسة قوية

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشركة زجاج بالعاشر من رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟

أسعار MINI ميني 2020 في مصر