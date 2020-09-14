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لماذا يفسد الموظف المصري؟.. مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري يجيب | شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
هاني محمود
هاني محمود
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محمد حليم قنديل
قال هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه تم تدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف هاني محمود، في حواره التليفزيوني ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الفساد موجود فى جميع دول العالم باختلاف درجاته من مكان إلى آخر.

وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن أكبر سبب يساعد الموظف المصري على الفساد هو عدم وضوح الرؤية التى تخص خدمات المواطنين.

وأشار إلى أن التعقيدات التي يواجهها المواطنون أثناء سعيهم إلى إنهاء مصالحهم؛ يجعلهم يريدون تقديم رشاوى أو ما شابه ذلك حتى يحصلوا على خدماتهم بكل سهولة.

وأوضح أن إهمال مستوي دخل الموظف الحكومي أدي إلى الفساد، وهذا ليس حديثا ولكنه منذ عقود كثيرة.

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