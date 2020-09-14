كيفية تركيب الرموش

تلجأ أغلب الفتيات إلى تركيب الرموش الصناعية ولكن تواجه صعوبة كيفية تركيبها وإزالتها؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق الصحيحة لتركيب أنواع الرموش الصناعية.

طريقة تركيب الرموش الفردية :

أنواع الرموش الصناعية كثيرة ومتعددة ومن أبرزها الفردية، وهي عبارة عن علبة تحتوى على كل رمش منفرد دون لصقه في رمش أخر، وذلك يسهل عملية تركيب الرموش، فمن الممكن تركيب الرموش على جزء محدد من الرموش الطبيعية فقط دون الحاجة إلى التركيب الكامل، كما إذا تساقطت فهي سهلة التركيب مرة أخرى، وإليكي طريقة تركيب الرموش الفردية خلال السطور التالية :



1- شراء الرموش المنفردة من إحدى الصيدليات الكبرى أو من محل أدوات تجميل.

2- إحضار الملقط فهي يعمل على سهولة تركيب الرموش.

3- قومي بفك الرموش المنفردة بواسطة الملقط.

4- فرد لصق الرموش على قطة بلاستيك أو قطعة خشبية صغيرة.

5- قومي بفرد الغراء على طرف الرمش مع تثبيته على مكان فارغ على الرموش في الجفن الأعلى.

6- تكرار الخطوة السابقة حتى ملئ الرموش على حسب الرغبة.

7- ترك الرموش تجف لمدة دقيقة واحدة.

8- ضعي الماسكرا لدمج الرموش الطبيعية مع الصناعية.



طريقة تركيب الرموش السفلية :

تواجه الكثير من الفتيات صعوبة تركيب الرموش الصناعية في الجفن السفلي من العين، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة إذا تم اتباعها سيكون تركيب الرموش السفلية أسهل مما يكون.



الخطوة 1: ضعي مكياج العين بطريقة مناسبة.

الخطوة 2: استخدمي غراء الرموش واضغطي كمية صغيرة منه على قطعة من ورق القصدير أو الكرتون، اترك الصمغ يثبت لبضع ثوان حتى يصبح لزجًا.

الخطوة 3: استخدمي ملقاطًا لالتقاط رموشك الفردية، مع الحرص على تثبيته في المكان المحدد، اغمسي النهاية في لصق الرموش.

الخطوة 4: ضعي أول رمش فردي على خط الرموش السفلي، ثم كرر العملية حتى تحصل على مجموعتين من الرموش السفلية.

طريقة تركيب الرموش باليد :

يمكن أن تتخلي عن جميع الأدوات المساعدة، وتستخدمين اليد فقط في تركيب الرموش، وإليكي الطريقة المذهلة.



1- تأكدي أولا أن الرموش الصناعية تناسب حجم الرموش الطبيعية.

2- ضع غراء الرموش على التماس الخارجي لشريط الرموش باستخدام فرشاة صغيرة.

3- اتركي الصمغ يجف للحظة قبل دهنه على رموشك.

4- يمكنك ضغط خط رفيع من صمغ الرموش على ظهر يدك ثم مرري برفق التماس الخارجي لشريط رمش على طوله.

5- ضعي الشريط على جفنك، وضعيه أقرب ما يمكن من رموشك الطبيعية.

6- قم بإخراج الشريط من أعلى وليس من الأمام.

7- اتركي الصمغ يجف بشكل طبيعي بمجرد وضع الشريط في مكانه، لن تحتاج إلى الضغط عليه أو الإمساك به.

8- تطبيق الماسكارا على رموشك، سيساعدك ذلك على مزج رموشك الطبيعية مع الرموش الصناعية للحصول على مظهر أكثر طبيعية.

9- بواسطة الماسكرا تأكدي من سد أي فجوات بين الرموش الصناعية والرموش الخاصة بك لجعلها تبدو أكثر طبيعية.

طريقة تركيب الرموش المغناطيسية:

الرموش المغناطيسية من الأنواع الحديثة التي اتجهت الكثير من الفتيات استخدامها خلال الفترة الماضية ولا تحدث تساقط للرموش الطبيعية، وتحتوي على 4 مغناطيس خفي حتى يتم التصاقها في الرموش.



1- تأكدي من أن الرموش مناسبة لحجم العين.

2- ضعي الرموش المغناطيسية على الرموش الطبيعية للصق.

3- قومي بالضغط عليهما بالأصابع.

4- وضع الماسكرا لدمج الاثنين معا.

تحتاجين الى مزيل مكياج ،وسادات لاصقة لتحت العين ،قطن ،فرشاة مسكرة قديمة ونظيفة ،فرشاة صغيرة أيضًا.

طريقة ازالة الرموش:



قومي بإزالة المكياج

قبل البدء بإزالة الرموش الصناعية ،تأكدي من تنظيف العين من بقايا المكياج، كي تستطيعي رؤية خط الرموش بوضوح مما يساعدك في وضع المزيل بمكانه الصحيح ،ويحمي عينيك من الالتهابات .

ضعي لصقات تحت العين:

افتحي لصقات تحت العين وضعيها مباشرة تحت خط الرموش السفلية ،هذه الخطوة تضمن امتصاص الفائض من السائل المزيل ،طبعا اذا كنتي تقومين بإزالة الرموش بنفسك قومي بإزالتها بشكل فردي بدلًا من الأثنين معًا.







تشبيع الفرشاة الصغيرة بالسائل المذيب:

استخدمي فرشاة صغيرة الحجم (ميكرو)ذو رأس مرن للاستعمال مرة واحدة وأشبعيها بالسائل أو الجل.

ضعي السائل أو الجل على الرموش لمدة 3 دقائق

بدءًا من منتصف طول الرمش ضعي السائل بالفرشاة الصغيرة بحركات هابطة سريعة ،كوني حذره من ووقوع نقاط من السائل على بشرتك وفي حال دخوله الى العين قومي بغسلها بالماء البارد مباشرةً ،اتركي السائل يعمل لمدة 3 دقائق على لكل عين.

مشطي للأسفل:

بعد مضي ال3 دقائق ،غمسي فرشاة جديدة بالسائل ثم قومي بتمشيط الرموش مرة أخرى بحركة سريعة، لإزلة جميع الرموش.

ضعي مزيل المكياج

