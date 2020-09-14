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سيارات

اعرف أسباب نقص الزيت في المحرك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
محرك السيارة
محرك السيارة
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أماني نوار
عندما يرى قائد السيارة انخفاض مستوى الزيت  داخل المحرك فأنه يؤدي إلى خفض ضغط الزيت ، وهناك بعض أنواع السيارات التي لديها جهاز قياس داخل المحرك لمنسوب الزيت ، ويمكنه أن ينبه في حال انخفاض كمية الزيت وهو جهاز الضغط .

أما في حال أن سبب ظهور التنبيه هو انخفاض مستوى الزيت يمكن حل المشكلة عن طريق إضافة الزيت ،ولكن يجب الانتباه من زيادة  كمية الزيت عن الحد الاقصى لكونه يمكن أن يؤذي المحرك .

ويمكن تسرب الزيت عن طريق وجود آثار بقع زيت على الأرض أوعلى المحرك أو على غطاء الصبابات ،  كما يمكن أن يحدث احتراق في المحرك يؤدي إلى حدوث انفجار في المحرك يؤدي إلى احتراق الزيت مع الوقود.

ولكن بالتالي ظهور تنبيه الزيت ، ولكن يمكن التأكد من أن الخلل في المضخة بالانتباه إلى صوت المحرك فإذا كان غير طبيعي فإن الخلل في المضخة.

كما يستحسن مضخة الزيت بأسرع وقت ممكن أي خلل في ضوء التنبيه أو القارىء الحساس يمكن أن يكون الخلل في وضوء التنبيه الموجود على لوحة المعلومات.


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