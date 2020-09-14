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محافظة القاهرة: نستهدف نقل 4800 أسرة من المناطق العشوائية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
الناطق باسم محافظة
الناطق باسم محافظة القاهرة
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ريهام فيكتور
قال اللواء إبراهيم عوض ، الناطق باسم محافظة القاهرة ، إن ما يحدث فى الدولة المصرية تلك الفترة من إنجازات لم يحدث منذ سنوات عدة .

وأضاف  إبراهيم عوض ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أن شعبنا واع ومدرك لما هى عليه مصر الآن ، وما كانت عليه من قبل .

وأشار الناطق باسم محافظة القاهرة ،  إلى أن هناك بعض الأماكن يصعب فيها نقل أثاث المنزل من الأبواب ، فبالتالي يتم إنزالها من الشباك إلى العربات من تحت بالمناطق العشوائية لنقل السكان منها ، قائلا:" اصلهم بيقولوا أننا بنرمى حاجة الناس فى الأرض من البلكونات " .

وتابع الناطق باسم محافظة القاهرة ،  أنه حتى شهر 11 القادم نستهدف حوالى 4800 اسرة من أماكن اسطبل عنتر و الجبخانة والسحلة وروض الفرج و الدويقة ومنشية ناصر وغيرها .

وأكد الناطق باسم محافظة القاهرة ، أننا ننقل السكان من أماكن خطرة وغير آدمية وغير كريمة إلى أماكن أكثر أمنًا ونظافة بها ملاعب ومراكز شباب ونقلة نوعية لثقافة المواطن ، إلى جانب وجود المراكز الصحية والخدمية لهم .
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