محافظة القاهرة: نستهدف نقل 4800 أسرة من المناطق العشوائية

قال اللواء إبراهيم عوض ، الناطق باسم محافظة القاهرة ، إن ما يحدث فى الدولة المصرية تلك الفترة من إنجازات لم يحدث منذ سنوات عدة .





وأضاف إبراهيم عوض ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أن شعبنا واع ومدرك لما هى عليه مصر الآن ، وما كانت عليه من قبل .





الناطق باسم محافظة القاهرة ، إلى أن هناك بعض الأماكن يصعب فيها نقل أثاث المنزل من الأبواب ، فبالتالي يتم إنزالها من الشباك إلى العربات من تحت بالمناطق العشوائية لنقل السكان منها ، قائلا:" اصلهم بيقولوا أننا بنرمى حاجة الناس فى الأرض من البلكونات " . وأشارفبالتاليإنزالها





وتابع الناطق باسم محافظة القاهرة ، أنه حتى شهر 11 القادم نستهدف حوالى 4800 اسرة من أماكن اسطبل عنتر و الجبخانة والسحلة وروض الفرج و الدويقة ومنشية ناصر وغيرها .



