جرائم الأسبوع| ربة منزل تقتل حماها وتلقي بجثته في أرض زراعية.. وسيدة تتخلص من حداد داخل منزله





ربة منزل تقتل والد زوجها وتلقى جثته فى ارض زراعية

اشتركت ربة منزل فى قتل والد زوجها ، حيث استعانت لتنفيذ مخططها بشخصين اخرين، واتفقت معهم على قتل المجنى علية لسرقة امواله والقاء جثته بقطعة ارض زراعية .



اقرأ ايضا| شهيد الشهامة| قصة شاب دافع عن فتاة تعرضت للمعاكسات فى الشارع فكان جزاءه القتل

بداية الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض زراعية بذات القرية وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص ربة منزل"زوجة نجل المجنى مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح" وعاطل، وطالب - مُقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقررت ربة المنزل بأنه نظرًا لاعتقادها والعاطل بحيازة المجنى عليه لمبالغ مالية عقدا العزم على التخلص منه بقتله للاستيلاء على تلك المبالغ.

وأضاف المتهمان أنه فى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالطالب وقامت ربة المنزل باستدراج المجنى عليه خارج الغرفة محل إقامته وعقب ذلك قام المتهمين الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بعصا غليظة "شومة" محدثان ما به من إصابات وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالزراعات المجاورة للغرفة محل إقامته "مكان العثور".

وتم بإرشادهم ضبط "الأداة المستخدمة شومة، 2 هاتف محمول، كيس يحوى عملات معدنية 25 جنيها خاصين بالمجنى عليه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





سيدة تقتل حداد داخل منزلة باكتوبر وتحرر عقد ببيع سيارته

بدم بارد ارتكبت ربة منزل جريمة قتل فى الجيزة، حيث قامت المتهمة بقتل حداد داخل منزلة حينا طرأ الى ذهنها سرقته والهرب وانه لن يتم كشف امرها .

اقرأ ايضا| الخطوات والمستندات المطلوبة لـ استخراج وتجديد الرخص المهنية

دخلت السيدة منزل المجنى عليه بالمنطقة الرابعة بمدينة السادس من اكتوبر، وبعد مرور الوقت نشبت بينهم مشاجرة ما دفع السيدة الى قتل المجنى علية بقطعة حديد كانت متواجده بالشقة، ولفظ المجنى عليه الفاظة الاخيرة ،

وخططت السيدة كيف تستولى على ممتلكات الضحية حتى طرأ الى ذهنها فكرة شيطانية ، ف،، ظلت متواجده داخل الشقة حتى صباح اليوم التالى ، وبعد ذلك توجهت الى مكتبة واشترت عقد بيع سيارة ، وصعدت مره اخرى الى الشقة وقامت بأخذ بصمة المجنى عليه على العقد وإستولت على رخصة سيارته الملاكى.

وبتكثيف البحث من قبل الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تمكنت من كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهمة.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بشقة سكنه بالحى الرابع بدائرة القسم.

وبالإنتقال تم العثور على جثة (مالك ورشة حدادة - مقيم بذات الشقة - وأصل بلدته الفيوم) مصاب بجرح رضى بالرأس .

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.

وحدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات وإشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى وقامت بأخذ بصمة المجنى على العقد وإستولت على رخصة سيارته الملاكى وإستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف وإستولت على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقوده ووضعت قفل على باب الشقة من الخارج وهربت .

وبإرشاد المتهمة تم ضبط "الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قطعة حديد خاصة بعمل المجنى عليه"، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيها" وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





مات وهو بينقب عن الاثار فالقو بجثته فى الشارع

لقى شخص مصرعة اثناء قيامة بالتنقيب عن الاثار داخل منزل بالاسكندرية، فلم يجد شركائه حلا للورطة التى وقعو فيها إلا عن طريق التخلص من الجثة بالقائها اسفل احد الكبارى بالاسكندرية



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة شخص مجهول أسفل كوبرى الثروة السمكية بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية.

أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه "بالمعاش، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة"، وأن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا أنه أثناء قيامهم بالاشتراك مع المتوفى فى التنقيب عن الآثار بمنزل أحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، انهالت الأتربة على المتوفى أثناء تواجده داخل حفرة مما أدى لوفاته، وقاموا بإستخراجه ووضعه داخل سيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين وإلقائه بمكان العثور خشية افتضاح أمرهم، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومتعلقاته الشخصية بإلقائها بمياه البحر ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





عاطلان يقتلان سيدة ويلقيان جثتها بالترعة

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة بالدقهلية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة "ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز" بمياه إحدى الترع بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن ربة المنزل قامت "يوم العثور على الجثة" بإستقلال مركبة "توك توك" بطريق ترعة السلام بذات صحبة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز وأنهما وراء مقتل المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة، وقررا بإصطحابهما المجنى عليها من أمام منطقة المقابر بقصد توصيلها لمسكنها، وأثناء سيرهم إتفقا سويًا على تخديرها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وعقب فقدانها للوعى قاما بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتها وقاما بإلقائها بمياه الترعة محل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم مأساوية وقعت فى عدد من المحافظات خلال الايام الماضية، حاول الجناه فيها اخفاء ادوات الجريمة والهرب بعيدا عن اعين الاجهزة الامنية، حتى لاينفضح امرهم، ولكن قوات الامن كانت لهم بالمرصاد فبتتبع خيوط كل جريمة تصل جهات البحث الى دافع الجريمة وتضبط مرتكبها .