مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 12 منطقة لمدة 12 ساعة اليوم

قال مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة، إن هناك قطع لـ المياه عن 12 منطقة بالقاهرة، موضحًا أن ذلك ناتج عن قيام بعد عمليات الإحلال والتجديد . الإحلالوالتجديد





وأضاف رئيس شركة مياه القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن عمليات الصيانة ستستمر لـ 12 ساعة، وبعد ذلك سيتم تشغيل المياه.





وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 12 منطقة اليوم وسيكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.





وقالت الشركة إن الانقطاع نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.





وشملت المناطق (هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون).





كما شملت: (حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية).





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وأكدت على أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.