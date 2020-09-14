AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر مسجدات إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية في مصر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:38 م
الرئيس التنفيذي لوكالة
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن التعاون الافريقي مع مصر مؤخرا شمل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء المصرية في مقر الوكالة.

وأضاف محمد القوصي ، في تصريح خاص لصدى البلد: "ابتدينا عملية البناء في مقر وكالة الفضاء الافريقية داخل مقر وكالة الفضاء المصرية ، كما أن هناك دولا أجنبية كبرى تسعى للتعاون مع مصر في مجال الفضاء لأنهم يرون أنها بوابة الدخول لأفريقيا منها وكالتا الفضاء الأوروبية والفرنسية، والذين يطلبون مساعدتهم في جذب الدول الأفريقية للتعاون معهم بإقامة تحالف أفريقي في مجال الفضاء .



وقال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن وضع مصر الفضائي بالنسبة لأفريقيا جيد ولكن هناك دول سبقت مصر في مجال الفضاء مثل جنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا.

وكشف "القوصي" عن تفاصيل جديدة تخص قمر التنمية الافريقي الذي يهدف تصنيعه إلى مراقبة التغيرات المناخية في افريقيا ويشارك في عملية التنمية المجتمعية في الدول الافريقية. 

واوضح أن القمر تشارك به 5 دول من بينها اوغندا ونيجيريا والسودان، حيث كان من المقرر إستضافة 3 متخصصين في مجال الأقمار الصناعية والفضاء للتدريب داخل مصر لكن ازمة كورونا تسببت في التأجيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكالة الفضاء المصرية: تدشين قمر التنمية الإفريقي يستهدف رصد التغيرات المناخية

عبر زووم.. وكالة الفضاء المصرية تنظم دروسا للأطفال.. فيديو

صناعة مصرية .. محمد القوصي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشروع قمر التنمية الإفريقي

من داخل وكالة الفضاء المصرية.. محمد القوصي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشروع قمر التنمية الأفريقي.. وأول مركبة فضائية من الصناعة مصرية تتوجه للقمر للاستكشاف

وكالة الفضاء المصرية تكشف لصدى البلد عن دراسة تصنيع مركبة لاستكشاف القمر

ترشيحاتنا

طريقة عمل رقية شرعية لنفسي.. 8 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

تفاصيل جريمة بشعة فى حى الهرم .. شاهد أب يفقد حياته دفاعًا عن ابنته

خطر جدا .. استشاري سمنة: مفيش حاجة اسمها حقن تخسيس

رسميا.. تعيين اللواء سالم الصباح رئيسا لجهاز أمن الدولة بالكويت

تركيا تتحدى إسرائيل واليونان وقبرص وتواصل التنقيب في المتوسط ​

30 دعاء يصل ثوابه للميت مباشرة فينجيه من عذاب القبر ووحشته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب