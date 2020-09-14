ننشر مسجدات إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية في مصر

قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن التعاون الافريقي مع مصر مؤخرا شمل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء المصرية في مقر الوكالة.





وأضاف محمد القوصي ، في تصريح خاص لصدى البلد: "ابتدينا عملية البناء في مقر وكالة الفضاء الافريقية داخل مقر وكالة الفضاء المصرية ، كما أن هناك دولا أجنبية كبرى تسعى للتعاون مع مصر في مجال الفضاء لأنهم يرون أنها بوابة الدخول لأفريقيا منها وكالتا الفضاء الأوروبية والفرنسية، والذين يطلبون مساعدتهم في جذب الدول الأفريقية للتعاون معهم بإقامة تحالف أفريقي في مجال الفضاء .













وقال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن وضع مصر الفضائي بالنسبة لأفريقيا جيد ولكن هناك دول سبقت مصر في مجال الفضاء مثل جنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا.





وكشف "القوصي" عن تفاصيل جديدة تخص قمر التنمية الافريقي الذي يهدف تصنيعه إلى مراقبة التغيرات المناخية في افريقيا ويشارك في عملية التنمية المجتمعية في الدول الافريقية.





واوضح أن القمر تشارك به 5 دول من بينها اوغندا ونيجيريا والسودان، حيث كان من المقرر إستضافة 3 متخصصين في مجال الأقمار الصناعية والفضاء للتدريب داخل مصر لكن ازمة كورونا تسببت في التأجيل.