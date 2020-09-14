لا تستلم.. ندى موسى توجه رسالة أمل عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت ندى موسى ، على الصورة قائلة: لا تقل أبدًا أبدًا إذا كنت تعلم أنه يمكنك فعل ما تحب لا تستسلم".





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " قمر ، ايه الجمال دا ، ربنا يحميكي".





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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.