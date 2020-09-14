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منوعات

الصين: عدم تقديم تطعيمات كورونا على نطاق واسع .. لهذا السبب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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قال رئيس الصحة في بكين، إن الصين لن تقدم التطعيمات واسعة النطاق على سكانها لأن فيروس كورونا تم القضاء عليه إلى حد كبير في البلاد.


 

وأوضح  مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الدكتور جاو فو ، أن التطعيمات الشاملة ضد فيروس كورونا لن تكون ضرورية إلا إذا كان هناك تفشٍ كبير آخر.



وبحسب رئيس مركز السيطرة على الأمراض في الصين ، فإن التطعيمات الشاملة لن تكون ضرورية في البلاد أثناء السيطرة على الفيروس ، على الرغم من أنه لم يستبعد الحاجة إليها في المستقبل.



واعترف رئيس مركز السيطرة على الأمراض بأنه يجب أن يكون هناك  تطعيم واسع النطاق للسكان، في حالة تفشٍ آخر يتطابق مع ذلك الذي نشأ في ووهان أواخر العام الماضي.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سجلت الصين 29 حالة إصابة جديدة ولم تحدث وفيات جديدة بين عشية وضحاها ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 90107 إصابات، و 4734 حالة وفاة.

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