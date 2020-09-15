للاحتفاظ بالمياه والتوسع في الزراعات.. إقامة بحيرات صناعية وسدود في سيناء

تبحث محافظة شمال سيناء كيفية الاستفادة من مياه السيول بمناطق الحسنة ونخل، لتعظيم الاستفادة منها في الري والزراعة تنفيذا لسياسة التوطين وجذب السكان.





وفي هذا الصدد، طالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى وباقى الاستخدامات الأخرى.





وقال "شوشة" إن معهد بحوث الموارد المائية يقوم بعمل أبحاث ودراسات علمية، كما تتولى وزارتا الزراعة والري إنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة، بهدف التوسع في مشروعات التنمية بالمحافظة، خاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.





ويجري الاستعداد لإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، وإنشاء عدة أحواض لإعاقة جريان مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل وقرأها من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفية للمياه.





وتشمل المقترحات الخاصة بإقامة بحيرة صناعية فى منطقة أولاد على وعدد آخر من الأحواض المائية، إلى جانب إقامة بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات المياه وأحواض إعاقة لمياه السيول بمنطقة وادى الأزارق، للاستفادة منها فى الرى والزراعة، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل إنشاء البحيرات، علاوة علي منع مخاطر السيول عن مدينة العريش.





كما سيتم إقامة عدد من السدود فى منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها فى الزراعة لإتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بإمكان التوسع فى الرى وأعمال الزراعة مرتين فى العام، بمناطق صدر الحيطان، والريد والحسنة، وبغداد والتى تقع فى نطاق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.







من جانبه، أعلن المهندس محمد عبد المنعم، مدير معهد بحوث الموارد المائية بالمحافظة، أنه يجري إعداد دراسة خاصة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار الغزيرة، فضلا عن حماية المدن والقرى والتجمعات والطرق من أخطارها.







وتتضمن الدراسة إنشاء بحيرة صناعية وأحواض تهدئة لمياه السيول والأمطار الغزيرة فى تجمع أولاد على التابع لقرية المقضبة مركز الحسنة على وادى العريش، وإنشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة (سد الجديرات)، إلى جانب إنشاء سد تحويلي آخر بقرية المشبهة التابعة لقرية الحمة بالحسنة، وإنشاء بحيرة صناعية بوادى الأزارق مركز الحسنة، و22 هرابة مياه فى التجمعات المختلفة.







علاوة على إنشاء سد أم البارد بمنطقة الطيبة التابع لقرية التمد بنخل بطول 300 متر لحجز مياه السيول والاستفادة منها، وتطهير الخزانات الموجودة حاليا (15 خزانا سعة 624 م٣) بقرى رأس النقب والكونتلا مركز نخل، وإنشاء 20 خزانا بسعة من 500 – 1000 متر مكعب للخزان طبقا لطبيعة المكان.







إلى جانب إنشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادى الجرافى بقرية الكونتلا بنخل، وإنشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بنخل "سد الجديرات".



