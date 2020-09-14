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فن

العزيمة والإصرار تصنع المجد .. مصطفى حجاج يستعرض مهاراته في الجيم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:04 م
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
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ميرنا محمود
نشر المطرب مصطفي حجاج مقطع فيديو من احدي صالات الجيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر مصطفي حجاج مستعرضا عضلاته وكتب معلقا على الفيديو : العزيمة والاصرار تصنع المجد. 

اقر ايضا :
وطرح كل من مصطفى حجاج ورضا البحراوي، أغنيتهما الجديدة، بعنوان "أبويا قالي زمان"، عبر موقع يوتيوب. 

الاغنية من كلمات أحمد سامى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام شيبسى، والفيديو كليب من إخراج محمد عبد ‏الجواد، والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لـ هانى محروس. 

وتم تصوير الفيديو كليب، فى منطقة روض الفرج، حيث ان طابعها يميل إلى الشعبى. 

يذكر ان ابرز اعمال مصطفى حجاج اغنيتا "خطوة" و" يا منعنع".
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