إمارة اللاقانون.. سعيد عبد الحافظ يكشف الخلل التشريعي الكبير في قطر.. فيديو

قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه قام بتسمية قطر بـ إمارة اللا قانون، مشيرا إلى أن جميع النصوص الدستورية في قانون قطر "تُقيِّد القوانين".





وأضاف سعيد عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن القانون يسمح بتكوين الجمعيات الخاصة بقانون الانسان ولكن قانون قطر ينص بمنع تكوين جمعيات حقوق الإنسان منعا باتا.





وتابع رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن قانون العمل القطري يحظر الحق فى تكوين إضرابات سلمية.





وأوضح سعيد عبد الحافظ أن الشئ الوحيد المختص بالتشريع فى قطر هو مجلس الشورى ومكون من 45 عضوا فقط، مضيفا أنه لا يوجد نظام سياسي فيها .





وأشار إلى أن مجلس الشورى القطري يتم التمديد له منذ 12 عاما دون إجراء أي انتخابات.