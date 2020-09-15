AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إمارة اللاقانون.. سعيد عبد الحافظ يكشف الخلل التشريعي الكبير في قطر.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه قام بتسمية قطر بـ إمارة اللا قانون، مشيرا إلى أن جميع النصوص الدستورية في قانون قطر "تُقيِّد القوانين".

وأضاف سعيد عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن القانون يسمح بتكوين الجمعيات الخاصة بقانون الانسان ولكن قانون قطر ينص بمنع تكوين جمعيات حقوق الإنسان منعا باتا.

وتابع رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن قانون العمل القطري يحظر الحق فى تكوين إضرابات سلمية.

وأوضح سعيد عبد الحافظ أن الشئ الوحيد المختص بالتشريع فى قطر هو مجلس الشورى ومكون من 45 عضوا فقط، مضيفا أنه لا يوجد نظام سياسي فيها .

وأشار إلى أن مجلس الشورى القطري يتم التمديد له منذ 12 عاما دون إجراء أي انتخابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية: تجديد قيد عدة مؤسسات إعلامية ومنظمات لحقوق الإنسان لمتابعة انتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ.. القومي للمرأة ينظم لقاءً تدريبيا بعنوان صوتك لمصر بكرة

القومي للمرأة يعقد ثاني دوراته التدريبية لمرشحات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

صالح جمعة يدعم الأهلي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. تعرف على عدد أبناء زعيم الفلاحين

في ذكرى ميلاد مخلص البحيري.. مسيرته من الطب إلى الفن

حكم قراءة القرآن للمرأة من الهاتف بدون حجاب.. الأزهر يجيب.. فيديو

كورونا يضرب الأهلي في معسكر برج العرب.. إصابة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بالفيروس

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل أباه وأمه بوحشية.. مجند حوثي يفتح النار على أسرته و أبناء قريته

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور