الصوت الماسي .. الزهراء لائق ابنة كفر الشيخ موهبة فريدة في الإنشاد وتلاوة القرآن ..شاهد

حباها الله – عز وجل – صوتًا عذبًا في تلاوة القرآن الكريم، فتسمع صوتها كأن كروان يشدو بأجمل الألحان، فقد بدأت في حفظ كتاب الله في سن مبكرة، وعمرها لم يكن يتعدى 4 سنوات، إنها الزهراء لايق حلمي قنديل، ابنة قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيح.





استطاعت الزهراء لايق، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، بدعم وتشجيع من أسرتها، عقب وفاة والدها الذي توفي وعمرها 3 سنوات، أن تحفظ كتاب الله كاملًا بتجويد وإتقان تام في عمر 6 سنوات، حتى بزغت وتفوقت في تلاوة القرآن الكريم؛ لعذوبة صوتها وإتقانها للأحكام، فعند سماعها تتلو آيات الله تذكرك بكبار ومشاهير دولة التلاوة.





ولم يتوقف جمال صوت الزهراء عند تلاوة القرآن الكريم فحسب، بل تتميز – أيضًا – بالإنشاد والمديح الديني، خاصة قصائد مدح رسولنا المصطفى – صلى الله عليه – فيذكرنا مدحها وإنشادها الديني بكبار المنشدين والمبتهلين، أمثال الشيخ النقشبندي، إمام المداحين، ونصر الدين طوبار، ومحمد عمران.





حصدت الزهراء لايق، العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدار 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله.





كما نالت الأولى عالميًا في تلاوة القرآن الكريم، تكريمًا جديدًا يُضاف إلى سجل التكريمات، من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، ضمن 5 نماذج شبابية متميزة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المسئولين التنفيذيين، وسط حالة من الفرحة والسرور، وحرص الجميع على سماع صوتها العذب في التلاوة والإنشاد.





وعبرت الزهراء، عن فخرها وسعادتها بأن تتلقى التعليم في مؤسسة الازهر الشريف، منارة الوسيطة والاعتدال واعتزازها وتقديرها بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرة إلى تحافظ على قراءة القرآن بصفة مستمرة ولها ورد يومي في التلاوة، وتستمع إلى القرآن بأصوات مشاهير وكبار القراء.



