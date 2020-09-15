الاتحاد السكندري عن إصابة أحمد فتحي لـ محمود رزق: النزيف لم يتوقف حتى الآن

أصيب محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى بنزيف فى الأنف ، على إثر اصطدام قدم أحمد فتحى لاعب الأهلى به ، وطرد الأخير بسبب ذلك ، أثناء مباراة الفريقين التى أقيمت مساء أمس ، على ستاد برج العرب في الإسكندرية ، وانتهت بالتعادل السلبى .





وصرح مصدر مسؤول بنادى الاتحاد السكندري ، أن نزيف الأنف لدى اللاعب ، لم يتوقف حتى الآن.

وأضاف المصدر ، أن مدافع الاتحاد السكندري سيجري جميع الفحوصات الطبية اللازمة خلال الساعات القادمة تحت إشراف عمرو الأشلم طبيب الفريق .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد ٣٧ نقطة .