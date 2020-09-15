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محافظة القاهرة: مد العمل بجميع المنافذ الخاصة بالتصالح للثامنة مساء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمر بفتح 20 منفذًا لإستيعاب المواطنين  المتقدمين بطلبات التصالح بالمرج.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الاولي، إلى أن تم مد العمل بجميع  المنافذ  الخاصة بالتصالح للثامنة مساء.

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، استغاثة أحد المواطنين الذى ذهب إلى عمل طلب تصالح فى مخالفات البناء، منذ الصباح الباكر، ولم يجد موظفين يتلقوا طلبه، مؤكدًا أن هناك الآلاف مثله.

وتابع  أن هذا المشهد يعد مشهدًا جنونيًا وعبثيًا، كون الرجل مسن ومن الممكن أن يلحق به أذى من شدة الزحام، وتابع:"هذا الرجل يتكلم بلسان الناس..هل من المعقول أن يكون أمام مكاتب التصالح فيه هذا التعذيب لمواطنين سهل لهم الرئيس كل شئ وسهلت لهم الحكومة الكثير من الخطوات ..يقوم يجى بعض المسؤولين والموظفين يحولون حياتهم إلى جحيم".
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