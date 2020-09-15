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أخبار البلد

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
القاعة الكبرى بمقر
القاعة الكبرى بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة
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محمد وديع
تصدر مرشح مصر السفير الدكتور محمد عز الدين، قائمة الناجحين في الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بعد حصوله على 49 صوتًا من إجمالي 54، أصوات أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي أعلى نسبة حصل عليها مرشح من الأقاليم الجغرافية المختلفة بالأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات التي أجراها المجلس في أولى جلسات دورته الجديدة بنيويورك أمس، الاثنين، التي خُصصت لانتخاب الأعضاء الجدد بالأجهزة المنبثقة عن المجلس.


تجدر الإشارة إلى أن المرشح المصري قد شغل عضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعدة دورات سابقة، ثم تم إعادة انتخابه مجددًا للدورة الجديدة 2021 – 2024.


وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصري بهذه الأغلبية الساحقة قد جاء عقب حملة انتخابية مُكثفة قادتها وزارة الخارجية، تضمنت الترويج للمرشح على مستوى البعثات المصرية بالخارج، وعلى مستوى بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك، كما يعكس ما يتمتع به المرشح المصري من كفاءة وخبرة دبلوماسية، وأكاديمية واسعة في مجال القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


كما أكد السفير محمد إدريس أن هذه النتيجة تأتي معبرًة عن دعم وتقدير المجتمع الدولي للإسهام المصري الهام في مجال صون ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي.


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