محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمشتول السوق ويتابع أعمال الرصف وتطهير مصرف العجمي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة مشتول السوق حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي بمشتول السوق لمتابعة انتظام العمل به والوقوف على إجراءات إستقبال المواطنين المتقدمين لإستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء ، مشددًا علي ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.

حرص المحافظ على متابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سداد نسبة ال 25% ( جدية التصالح ) من قيمة المخالفة وذلك بعد القرار الصادر بتحديد قيمة 50 جنيه للمتر الواحد في مخالفات البناء بالقرى والعزي والكفور ، وخصم نسبة 25 % من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري ، وذلك للتيسير على المواطنين ولتشجيعهم على تقنين أوضاعهم المخالفة.





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أشاد المحافظ بمستوى نظافة الشوارع الداخلية والعامة بمركز مشتول السوق.. ووجه رئيس المركز باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد أصحاب المحال التجارية الذين يقومون بوضع المخلفات وأكياس القمامة أمام المحال مما يشوه المنظر العام للمدينة.

وخلال جولته بمركز مشتول السوق،، تابع محافظ الشرقية أعمال تطهير مصرف العجمي ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاة بالمصرف التي تُعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين .

شدد المحافظ على ضرورة وضع خطة عمل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها والإدارة المركزية للموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق ، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد الموارد المائية وحسن إدارتها والحفاظ عليها من التعديات.

إختتم محافظ الشرقية جولته بمركز مشتول السوق بتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق 39 منيا القمح / مشتول السوق القطاع الثاني بطول 3 كم وبتكلفة 8 مليون جنيه ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيت الزمني المحدد مع الإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية لتنفيذ المشروع ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.